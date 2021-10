Sesma monta estrutura de pronto atendimento com ambulâncias do Samu no domingo do Círio

O Círio de Nazaré foi diferente este ano. Neste segundo domingo de outubro, ao invés de percorrer as ruas de Belém, a padroeira do Pará derramou suas bênçãos lá do alto, em um sobrevoo na cidade. Aqui embaixo, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) montou um aparato para garantir atendimento à população que precisou de serviços de saúde. Mesmo sem a procissão nos moldes tradicionais, milhares de pessoas saíram às ruas para louvar a padroeira.

Neste domingo, 10, o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu 192) atuou com um planejamento especial, em parceria com a Cruz Vermelha. Quatro viaturas foram estrategicamente posicionadas para qualquer ocorrência. “Ficamos a postos com o aparato do Samu para prestar o pronto atendimento que fosse necessário. Felizmente, não registramos nenhuma ocorrência grave”, avaliou o coordenador geral do Samu em Belém, Manoel Paixão, sobre a ação do dia. Desde as 6h, o Samu posicionou uma Unidade de Suporte Avançado – a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel – na Praça Dom Pedro II, próximo à Igreja da Sé, onde a concentração de fiéis é grande. Outras três Unidades de Suporte Básico foram posicionadas na Companhia Docas do Pará (CDP), Avenida da Paz (em frente ao Theatro da Paz) e na esquina da Avenida Nazaré com a Travessa Benjamin Constant.

Cada UTI móvel é composta por um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. As viaturas de suporte básico são operadas por um condutor e dois técnicos de enfermagem.

