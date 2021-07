Sesma orienta acesso ao site Conecte SUS para informações sobre a vacina Astrazeneca

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) orienta a todos aqueles que tenham o registro de alguma dose aplicada do lote 4120Z005 da vacina Astrazeneca no seu cartão de vacinação, após o dia 14 de abril, que verifiquem no sistema “Conecte SUS” (conectesus-paciente.saude.gov.br) as informações corretas sobre a primeira e a segunda dose.

O objetivo da Sesma é dar ainda mais transparência ao processo da vacinação contra a Covid-19 em Belém, considerando a divulgação equivocada publicada no jornal Folha de São Paulo de que um quantitativo de mais de 2 mil doses do lote 4120Z005 do imunizante Astrazeneca teriam sido aplicadas fora do prazo de validade na capital.

“A população de Belém pode ficar tranquila, porque não foi aplicada nenhuma vacina fora do prazo de validade. O referido lote foi completamente utilizado dentro do prazo de validade. Temos um rígido controle de todas as vacinas que saem da nossa câmara fria. Conferimos lote, validade, além de outras informações, antes de liberá-las para os pontos de vacinação da capital”, reitera o secretário municipal de saúde, Maurício Bezerra.

Neste fim de semana, a equipe de vigilância à saúde da Sesma trabalhou atualizando as informações da vacinação em Belém no sistema do Programa Nacional de Imunização. “Ao detectarmos inconsistências entre as efetivas datas de aplicação deste lote de vacinas e as datas que constavam no sistema, fizemos imediatamente as correções necessárias. O sistema tem essa abertura exatamente para corrigir eventuais falhas que podem acontecer no processo de alimentação desses dados”, explica o diretor de vigilância à saúde da Sesma, Cláudio Salgado.

O site “Conecte SUS ” gera um certificado de vacinação, que pode ser usado como comprovante de que a pessoa foi vacinada. No certificado, entre outras informações, estão os lotes das vacinas usadas com suas respectivas validades.

Para mais informações ou dúvidas, a Sesma disponibiliza à população o e-mail: imunizacaobelem@sesma.pmb.pa.gov.br ou os telefones (91) 3184-6127/ (91)985686203.

