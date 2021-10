Sesma promove campanha de multivacinação nos postos de saúde de Belém

Os postos de saúde de Belém já estão atualizando a carteira de vacinação de crianças e adolescentes, que estão com vacinas atrasadas. A ação faz parte da campanha de multivacinação, que ocorre em todo o país e é voltada para menores de 15 anos. O dia “D” está marcado para 16 de outubro. A campanha vai até o dia 30 deste mês.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) está disponibilizando mais de 18 vacinas nas mais de 50 unidades de saúde da capital e distritos. O coordenador do programa de imunização de Belém, Miguel Nascimento, explica que a campanha vem para reforçar a rotina de atualização das carteiras de vacinação, especialmente neste período da pandemia. Segundo ele, a meta é alcançar 95% do público-alvo.

“É importante que as crianças e adolescentes, acompanhados de seus responsáveis, compareçam ao posto de vacinação, para atualizar a sua caderneta. E mesmo os adolescentes, que também são público-alvo da campanha de vacinação contra a covid-19, também devem comparecer ao posto de vacinação mais próximo de sua residência, para atualizar o seu cartão”, ressalta Miguel Nascimento.

A médica Bárbara Borges, mãe do pequeno Heitor, de dois meses, aproveitou a campanha para atualizar as vacinas do seu bebê. “A vacina promove a proteção da criança, desde o seu nascimento e também durante a infância, contra as principais doenças. Precisamos aproveitar que temos o SUS, que disponibiliza todas essas vacinas, e trazer nossas crianças para garantir essa imunização”, destaca.

As unidades de saúde do município funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. Pais e responsáveis devem procurar as unidades mais próximas de suas residências. Para a técnica de enfermagem, Priscila Camila, que trabalha na Unidade Municipal de Saúde (UMS) Cremação, a campanha já está proporcionando uma procura maior na unidade. “É muito importante fazer esse reforço, porque, mesmo com a covid-19, as outras doenças continuam, e é muito importante que as pessoas tenham essa consciência e se protejam”, reforça.

As vacinas que estão disponíveis na campanha de multivacinação são:

– Para crianças de até 7 anos: BCG, hepatite B, penta, polio (inativada e oral), rotavírus, pneumocócica 10-valente, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, tetra viral, DTP, hepatite A e varicela.

– Para crianças a partir dos 7 anos: hepatite B, febre amarela, tríplice viral, difteria e tétano, meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, varicela e dTpa.

