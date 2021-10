Sesma retoma calendário de vacinação nesta quarta-feira,13, para os nascidos a partir de 1993

Após o feriado desta terça-feira, 12, o calendário de vacinação anti-covid será retomado na capital. Nesta quarta-feira, 13, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) promove repescagem com a vacina Coronavac para todos os nascidos

até 1993 e que ainda não receberam a primeira dose. Todos aqueles que estiverem com a segunda

dose de Coronavac atrasada ou agendada para outra data, também poderão ser vacinados.



Já na quinta-feira, 14, será a repescagem com a vacina Coronavac para todos os nascidos de 1994 a 2003 que ainda não receberam a primeira dose. Todos aqueles que estiverem com a segunda dose de Coronavac atrasada ou agendada para outra data, também poderão ser vacinados neste dia.

Serão disponibilizados 24 pontos de vacinação que funcionarão das 9h às 17h. Para se vacinar é necessário apresentar: RG, CPF e comprovante de residência de Belém. Para as pessoas que irão receber a segunda dose de Coronavac, além desses documentos é necessário apresentar o cartão de vacinação.

Reta final da campanha de vacinação contra Covid-19

O secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, destaca que a campanha de vacinação contra a covid-19 na capital já tem data para finalizar, dia 12 de novembro.

“Estamos na reta final da campanha. A partir de agora iremos intensificar a campanha na cidade, fazendo várias repescagens. A nossa ideia é vacinar o máximo de pessoas até o final da campanha e alcançar a nossa meta de mais de 70% da população com as duas doses”, ressaltou.



Essa nova fase da campanha iniciou na segunda-feira, 11, com o reforço vacinal, com a aplicação da terceira dose para os imunossuprimidos, quando foram vacinadas 2.445 pessoas na capital.



Uma delas é a estudante Lívia Machado, que tem lúpus e faz uso de medicação imunossupressora e por isso o reforço com a terceira dose é tão importante. “Estou feliz por receber a terceira dose e preciso dizer o quanto me sinto mais segura”, destaca.



A enfermeira e voluntária, Sheila Barros, informa sobre a experiência de estar envolvida nesse grande mutirão de combate à pandemia. “Esse momento é histórico para todos os profissionais da saúde envolvidos nesta campanha. E poder fazer parte deste grande exército é realmente uma grande satisfação”, afirmou.



Até o momento foram vacinadas em Belém 1.057.550 pessoas com a primeira dose, 690.811 pessoas com a segunda dose, totalizando 1.786.647 doses aplicadas.

Veja onde você pode se vacinar:

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

3. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

4. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

5. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

6. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

7. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

8. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

9. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

10. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

11. Icoaraci. Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, Av. Augusto Montenegro, 838 – Agulha.

12. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta Grossa;

13. Icoaraci. SEST SENAT. Av. Augusto Montenegro, 765 – Águas Negras

14. IFPA Campus Belém – Av. Almirante Barroso, 1155- Marco

15. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

16. IT Center. Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta.

17. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

18. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e

entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

21. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Una, n° 156

22. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

23. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

24. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA – Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

