Sesma retoma vacinação de adultos contra covid em quatro locais no fim de semana

Neste sábado, 22, e domingo, 23, a vacinação pediátrica contra a covid-19 fica suspensa em Belém e dá lugar ao atendimento do público adulto. Quem ainda não tomou nenhuma dose da vacina, pode se dirigir aos shopping centers Boulevard e Bosque Grão-Pará, das 10h às 19h. E aos Hospitais Prime e Batista Campos, da Unimed, no horário das 8h às 13h, munidos de RG, CPF e comprovante de residência, e também do cartão de vacinação, no caso da segunda ou terceira doses.

Público infantil – A aplicação de vacinas em crianças será retomada na segunda-feira, 24, após recebimento de novas doses pelo município. O grupo a ser chamado será informado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) no fim de semana. Na primeira semana da vacinação pediátrica, mais de 15,9 mil crianças receberam a primeira dose do imunizante contra a covid-19 na capital.

A Sesma abriu 17 pontos de imunização exclusivos para esse público, seguindo um cronograma dividido por faixa etária, imunossuprimidos e portadores de deficiência.

Esses mesmos locais serão mantidos durante toda a campanha para crianças, segundo o diretor do Departamento de Vigilância à Saúde da Sesma, Cláudio Salgado, informando que quem perdeu o chamado nesta primeira semana poderá ser atendido na próxima.

Adesão pode ser maior – Apesar de ter vacinado mais de 15 mil crianças, a Sesma esperava maior adesão à campanha. “O fluxo ficou abaixo do esperado. As famílias podem levar seus filhos para se vacinar, desde que o pai ou responsável não esteja sintomático nem com teste positivo para covid”, disse o diretor. Segundo ele, a vacinação será suspensa porque o quantitativo de doses recebidas era suficiente apenas para atender até esta sexta, 21.

Coronavac – A Sesma informa que tem em estoque 288.150 doses da vacina Coronavac e que podem ser usadas para vacinar as crianças. A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) já sinalizou que vai recomendar o uso do imunizante na vacinação infantil.

A posição da Sesma também é de oferecer a Coronavac na Campanha de Vacinação Infantil contra a covid-19 em Belém, já que o uso do imunizante foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa