Sesma informa que o imunizante utilizado nesta sexta, 28, será o da Pfizer

A Secretaria Municipal de Saúde(Sesma) prossegue com a vacinação contra Covid-19 em Belém. Desta vez anuncia a vacina para pessoas com deficiências permanentes nascidas de 1982 a 2003 (1ª chamada), pessoas com deficiências permanentes nascidas de 1962 a 1981 (2ª chamada) e grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto), a partir de 18 anos de idade, independente de comorbidade (3ª chamada).

Fabiana Moraes é vendedora tem 38 anos e está grávida de seis meses. “27 de maio de 2021 vai ficar sempre marcado na minha memória, pois foi o dia que fui vacinada. Eu e meu filho já estamos parcialmente imunizados, agora é só esperar a segunda dose”, comemorou.

A Sesma informa que o imunizante utilizado nesta quinta-feira, 27 e sexta, 28, será o da Pfizer. A vacinação ocorre de 9 às 17 horas em 15 pontos da capital e todos a pé, levando em consideração as especificidades da vacina da Pfizer, que não pode ficar muito tempo exposta à temperatura alta.

A vacinação foi bem movimentada em alguns pontos da cidade, como no Cassazum, no bairro do Marco. Só pela parte da manhã, 400 doses foram aplicadas por seis vacinadoras. “Eu estou atendendo aqui neste posto desde o dia 2 de fevereiro e é sempre uma emoção ver as pessoas saindo vacinadas, agradecidas. É reconfortante saber que no meio dessa pandemia estou podendo ajudar ao próximo” explicou a técnica de enfermagem Gisele Bemuyal.

O estudante de história, Gian Tavares, 34 anos, ficou com sequelas de uma meningite que teve na infância e tem uma dificuldade motora. Para chegar ao Cassazum ele teve que enfrentar algumas dificuldades. “A greve de ônibus me atrapalhou de chegar até aqui, Fiquei mais de uma hora na parada, aí decidi pegar um uber. Agora vacinado eu sinto que tudo valeu a pena. Estou muito feliz e aliviado”, contou.

Seu Mozaniel Araújo de 67 anos levou a filha Danusa Araújo, 25 anos para se vacinar. Ela possui uma calcificação cerebral, que a impede de falar. “ Estou bem emocionado em ver minha garotinha especial vacinada não tem preço. Saber que agora ela corre menos risco de pegar essa doença me deixa aliviado”, afirmou o pai.

A expectativa, de acordo com a Sesma, é vacinar entre seis e sete mil pessoas nos dois dias de imunização. O diretor de Vigilância à Saúde da Sesma, Cláudio Salgado, explicou sobre os novos passos da vacinação. “Nestes dois dias vamos praticamente zerar o grupo de pessoas com deficiência permanente, afinal chegamos até a idade de 18 anos. Na próxima semana vai ser a vez de baixar a idade para chegar até os 18 anos para pessoas com comorbidades para aí então voltar a vacinar por idade”, ressaltou.

Texto: Carolina Boução

Fonte: Agência Belém