Sesma vacina pessoas com deficiência permanente

A Secretaria Municipal de Belém (Sesma) iniciou, nesta quinta-feira, 20, a vacinação de pessoas com deficiência permanente, nascidas nos anos de 1962 a 1981. A imunização para esse grupo prioritário prossegue, nesta sexta-feira, 21. Nesses dois dias, a Sesma estima de 10 mil PCDs sejam imunizados contra a Covi-19, em Belém.

O diretor de Vigilância à Saúde da Sesma, Claúdio Salgado, explicou que é importante vacinar esse grupo. “Essas pessoas são suscetíveis à doença. Para elas a Covid-19 pode mostrar sua versão mais grave”, disse. De acordo com o diretor, o quanto antes as autoridades de saúde conseguirem imunizá-los, vai se diminuir a possibilidade deles adoecerem. “Agora, o nosso objetivo é descer ainda mais a idade, que parou nos 40 anos.”

O publico-alvo desta fase são pessoas com: limitação motora, que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; grande dificuldade ou incapacidade de ouvir; grande dificuldade ou incapacidade de enxergar; e alguma deficiência intelectual permanente, que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola ou brincar.

A Sesma disponibilizou 17 postos de vacinação para esta fase. Entre os locais mais movimentados estavam a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais(APAE), Universidade da Amazônia(Unama) e Aldeia Cabana de Cultura Amazônica Davi Miguel.

A estudante Amanda Isackson, de 19 anos, foi até a Aldeia Cabana levar a mãe, dona Silvana Isackson, de 54 anos, que tem problema de audição. As duas estavam radiantes. “É gratificante ver minha mãe recebendo a vacina. Ela está há mais de um ano sem sair de casa, com medo da Covid. Agora, depois da 1ª dose, está mais protegida. Mas vamos continuar com todos os cuidados para evitar essa doença”, disse Amanda.

Segunda dose – Nesta quinta-feira, 20, foi dia da segunda dose para os renais crônicos, que estejam fazendo diálise; para os indivíduos que fizeram transplantes de rim; pessoas com síndrome de Down; quem tem fibrose cística; pacientes de esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla.

A dona de casa Alessandra Cunha, de 44 anos, que possui deficiência motora, era só alegria no dia do aniversário.“Eu não poderia ter ganhado um presente melhor, que foi receber a vacina. Agora estou mais segura e torcendo para que todo mundo possa ser imunizado também.”

A Sherline de Souza testemunhou o momento importante para amiga, nos últimos tempos, e depois se vacinou.“É uma dupla felicidade ver nós duas vacinadas. Quero agradecer a Deus e a todos os profissionais de saúde, que são responsáveis por nossa imunização e proteção.”

Nesta quinta-feira, 20 de maio, é o Dia do Técnico de Enfermagem. A Lourdes Souza atua há 30 anos nessa profissão e tem muito orgulho de poder fazer a diferença na vida das pessoas. “É muito lindo que, neste dia, eu possa fazer o que mais eu amo, que é ajudar pessoas, levar um pouco de vida até elas.”

Texto: Carolina Boução

Fonte: Agência Belém