Sesma vacinou com a primeira dose 11.075 trabalhadores que atuam no ensino fundamental

Nos últimos dois dias, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vacinou contra a Covid-19 um total de 11.075 trabalhadores da educação que atuam no ensino fundamental, nas redes pública e privada de ensino. O imunizante distribuído para esse público foi o da Pfizer, com a primeira dose administrada na sexta-feira, 11, e concluída na tarde deste sábado, 12.

Eracylda Pessoa, é professora de Língua Portuguesa de uma escola estadual no bairro da Pedreira e foi uma das pessoas que recebeu a vacina. Para ela, esse é o primeiro passo para voltar à sala de aula. “Agradeço ao SUS e à ciência por esse momento, porque foi muito difícil trabalhar com esta pandemia e espero daqui a pouco estar em sala de aula com meus alunos”, declarou.

Para Leandro Carvalho, que trabalha em uma escola particular que já retomou as aulas presenciais, a primeira dose da vacina traz mais tranquilidade. “É muito importante o dia de hoje, porque a gente tem contato direto com crianças e adolescentes, então a gente precisa ter essa segurança para continuar trabalhando”, explicou.

Nos 13 pontos de vacinação em que a vacinação ocorreu, a alegria de ser vacinado dava vez à gratidão, sempre lembrando daqueles que foram vítimas da doença. “Infelizmente perdi três pessoas da minha família, perdi uma irmã e isso dói bastante, mas eu consegui sobreviver a esse vírus, então ao SUS, à ciência, a todos os profissionais da área da saúde, o meu muito obrigada”, contou a professora Claudinea Pamplona.

“Espero que em breve mais pessoas, não só as da educação, mas de vários outros segmentos, consigam vacinar”, pediu Amanda Campelo, trabalhadora da educação, depois de ser vacinada.

Calendário de vacinação segue avançando na capital paraense

Nos próximas duas semanas, sete faixas etárias receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na capital paraense, o que corresponde a 110 mil pessoas que serão imunizadas.

A vacinação vai ocorrer de acordo com o seguinte cronograma:

14 e 15 de junho – Pessoas nascidas em 1964 e 1965;

17 e 18 de junho – Pessoas nascidas em 1966;

21 e 22 de junho – Pessoas nascidas em 1967;

22 e 23 de junho – Pessoas nascidas em 1968;

23 e 24 de junho – Pessoas nascidas em 1969;

24 e 25 de junho – Pessoas nascidas em 1970.

Para receber a vacina, devem ser apresentado: RG, CPF, cartão SUS (opcional) e comprovante de residência de Belém.

A vacinação ocorrerá de 9h às 17h, em 18 pontos de vacinação, são eles:

1. Estacionamento G6 do Boulevard Shopping Belém – Av.Visconde de Souza Franco, 77, bairro do Reduto. A pé;

2. Casa de Plácido, Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica. A pé;

3. Cassazum, Av. Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. A pé;

4. Colégio do Carmo, Tv. Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha. A pé;

5. Escola de Enfermagem da UEPA, Av. José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. A pé;

6. FIBRA, Av. Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. A pé;

7. Funbosque, Av. Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro. A pé;

8. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com a Almirante Barroso. A pé;

9. Ginásio Mangueirinho, Av. Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. A pé;

10. Icoaraci, Igreja do Evangelho Quadrangular, Tv. São Roque, 789, Cruzeiro. A pé;

11. Icoaraci, Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças, Praça Pio XII, nº 148. A pé;

12. Igreja do Evangelho Quadrangular, Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá. A pé;

13. Mosqueiro, Hospital Municipal de Mosqueiro, Rua 15 de Novembro, 545, Vila. A pé;

14. Mosqueiro, Escola Estadual Carananduba, Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51. A pé;

15. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G). A pé;

16. Unama, Av. Alcindo Cacela, nº 287. A pé;

17. Unifamaz, Av. Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. A pé;

18. Mirante do Rio – Campus Guamá, da Universidade Federal do Pará, Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. A pé;

Texto: Juliana Brito

Fonte: Agência Belém/Foto: Ygor Souza