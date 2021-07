Sesma vacinou em Belém mais de 17.600 pessoas contra a Covid-19 na última segunda-feira, 05

Esta segunda-feira, 05, foi um dia de alegria e esperança para as 17.641 pessoas que foram vacinadas hoje contra a Covid-19. Entre o público que tomou a primeira dose de imunizante estão os nascidos em 1986 e pessoas nascidas entre 1962 a 1969, que por alguma razão ainda não haviam sido imunizadas. Gestantes, lactantes com crianças nascidas entre julho de 2020 a julho de 2021, jornalistas e carteiros também foram vacinados nesta segunda-feira.

Maria Furtado é universitária e foi vacinada por faixa etária às vésperas de completar 35 anos, o que deu a ela motivo de sobra para comemorar. “A minha família pegou Covid, mas não foi a forma grave e agora estamos bem de saúde, então, estou ótima. O meu aniversário é amanhã e esse foi o meu maior presente de todos os anos”, conta.

Para Edielisson Moraes, engenheiro eletricista de 35 anos, a vacina representa “aquela sensação que a gente tem de poder voltar ou pelos menos começar a ter esperanças de uma vida mais tranquila, a gente fica mais aliviado e espero que daqui a algum tempo a gente se livre de vez dessa pandemia”, disse.

Grupos prioritários – A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) decidiu ampliar a vacinação também entre grupos prioritários nesta segunda-feira. Com isso, gestantes, lactantes com crianças nascidas entre julho de 2020 a julho de 2021, jornalistas e carteiros também receberam essa dose de esperança.

A Dulciane Dantas, mãe da pequena Maria Liz, de 9 meses, descobriu a gravidez logo que a pandemia começou. Ela conta que fez o pré-natal tranquilamente, mas precisou fazer exercícios físicos sozinha em casa para garantir o parto normal da filha e conseguiu. Hoje, com a Liz nos braços, ela foi ao Mangueirinho para ser imunizada. “É uma grande conquista para todos nós. Eu estava esperando chegar esse meu momento, esperando que as lactantes tivessem essa oportunidade, então isso é muito bom porque ainda estou amamentando”, concluiu.

Para os jornalistas, que presenciaram, narraram e em muitos casos vivenciaram histórias de angústia e sofrimento ao longo da pandemia, receber a vacina é bem mais do que uma dose de esperança. “Não tem como não pensar naquela fase inicial da pandemia, em que as coisas estavam todas paradas, em que havia tanta desinformação, tanta dúvida sobre a doença. E nós, jornalistas, estávamos ali, saindo de casa todos os dias, mesmo com medo, para levar informação à população, sabendo que precisávamos cumprir a nossa função social, que é informar, ainda mais em tempos de fakes news“, contou a jornalista Mayra Leal, após ser vacinada.

Nesta terça-feira, 06, não haverá vacinação contra a Covid-19, em Belém, já que o município aguarda a chegada de novas doses da vacina. Caso novos imunizantes cheguem até esta terça-terça, uma nova etapa de vacinação será anunciada pela Sesma para ser retomada na quarta-feira, 07.

Texto: Juliana Brito

Fonte: Agência Belém