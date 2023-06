Sespa alerta para cuidados com a população idosa no Dia Mundial de Conscientização contra a violência

No dia 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa idosa. Em alusão à data, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio de uma Coordenação Estadual da Saúde do Idoso, vem gerar uma orientação.

O Estatuto do Idoso considera como violência, ações ou omissões que causem morte, dano ou sofrimento, seja de forma física, sexual, psicológica ou patrimonial. Segundo Ministério da Saúde, a forma de violência mais comum contra idosos no Brasil é a negligência, quando os responsáveis deixam de oferecer cuidados básicos, como saúde, higiene, medicamentos ou proteção contra frio ou calor.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania possui o canal Disque 100, que serve para receber denúncias de violações de direitos humanos de grupos vulneráveis, o que inclui os idosos.

Segundo Amujacy Vilhena, Coordenador Estadual da Saúde do Idoso da Sespa, há um aumento da vigilância de toda a sociedade em perceber violações de direitos das pessoas idosas. “Nosso trabalho para mudar esta realidade é constante. Realizamos capacitações constantes de profissionais de saúde dos municípios sobre como identificar casos e os caminhos para realizar as denúncias de maus tratos ou violação de direitos. Bem como buscamos sensibilizar toda a sociedade por meio de campanhas que visam não deixar a violência contra idosos seja perpetuado e encarado como algo normal”, afirmou o coordenador.

A equipe da Sespa trabalha através de ações regulares com profissionais de saúde da atenção básica para detectar casos suspeitos de maus tratos durante o atendimento. A Coordenação de Saúde do Idoso também realiza campanhas especiais e de educação permanente no assunto, visando levar conhecimento sobre os fatores e sintomas que podem ser percebidos para serem notificados e denunciados.

Confira os canais para denúncias contra a pessoa idosa

– Delegacia de Proteção ao Idoso: 3222-7564

– Disque 190 (Centro Integrado de Operações);

– Disque 100 (Disque Denúncia – Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos).

Texto: Edilson Teixeira (Ascom/Sespa)

Fonte: Agência Pará/Foto: RIcardo Amanajas/Ag pArá