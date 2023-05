Sespa alerta para importância da vacinação contra a gripe para evitar doenças

A campanha de vacinação contra Influenza (gripe) para grupos prioritários será encerrada no dia 31 de maio (quarta-feira) e a cobertura vacinal ainda está longe da meta de 90%, após mais de um mês de disponibilidade da vacina. Diante desse quadro, que pode comprometer a saúde de milhares de pessoas, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), convoca novamente as famílias paraenses para irem aos postos de vacinação antes do término da campanha.

A gripe é uma infecção viral que ataca os pulmões, o nariz e a garganta. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, coriza, dores na cabeça e fadiga. O objetivo da campanha de vacinação é reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus Influenza nos grupos prioritários.

A vacina ofertada neste ano pelo Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra três vírus respiratórios: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B, e contribui efetivamente para reduzir o adoecimento, as complicações e a mortalidade em decorrência desses três vírus respiratórios.

A vacina também ajuda a proteger os mais vulneráveis às doenças graves associadas à gripe, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e a descompensação de quadros de doenças pré-existentes, que podem levar à morte. A atualização da composição de cepas (tipos de vírus) das vacinas de Influenza é fundamental para a eficiência da imunização, já que os vírus se adaptam e sofrem mutações.

Os municípios estão abastecidos, e as pessoas podem tomar a vacina contra a Influenza juntamente com a vacina bivalente contra Covid-19.

Antecipação – O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, ressalta que a vacinação foi antecipada nos estados amazônicos exatamente por conta do período de chuvas intensas. “Como as chuvas continuam, e isso favorece a transmissão de vírus respiratórios, é muito importante que a população faça a sua parte, levando sua família para receber as doses de proteção, e que os municípios desenvolvam estratégias para alcançar os grupos prioritários”, informa.

Rodovalho adianta que em setembro ou outubro deste ano, pela primeira vez na história do Programa Nacional de Imunização (PNI), a população da região Norte será vacinada contra a gripe alguns meses antes das demais regiões brasileiras. Essa mudança é um apelo antigo dos secretários estaduais de Saúde da região Norte, que foi atendido pela ministra da Saúde, Nísia Trindade.

A coordenadora estadual de Imunizações, Jaíra Ataíde, informa que a escolha dos grupos a serem vacinados segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), contemplando pessoas com maior possibilidade de ter complicações e morrer por SRAG. “Então, essas populações são as mais vulneráveis a ter complicações causadas pelos vírus H1N1 e H3N2 e Influenza B”, enfatiza.

Novas estratégias – A Sespa tem incentivado os municípios a criarem estratégias para alcançar os grupos prioritários, e alguns municípios já desenvolvem ações diferenciadas para isso. Treze experiências de sucesso foram selecionadas pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) para representarem as regiões de Saúde do Pará na I Mostra ImunizaSUS, que será realizada no dia 18 de julho, durante o 37º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, na cidade de Goiânia (GO).

O objetivo é dar visibilidade às práticas executadas nos territórios, trazendo seus pontos positivos, desafios e perspectivas sobre a organização das ações de imunização do município.

Uma dessas experiências selecionadas é a “Carreta da Saúde: Estratégia para Imunização em Zonas Rurais do Município de Tailândia”, que garante o acesso a serviços de saúde à população, e se tornou uma importante estratégia de imunização nos finais de semana e feriados.

Segundo a enfermeira Mônica Ramos, responsável técnica pela Imunização em Tailândia (Região de Integração Tocantins), a Carreta da Saúde oferece as vacinas de rotina e as de campanhas nacionais de imunização às populações das vilas, ramais, vicinais e outros locais que apresentam dificuldades de acesso às unidades de saúde.

Mônica Ramos avalia a Carreta da Saúde como experiência positiva porque tem levado vacina contra a Influenza a todas as localidades aos sábados, domingos e feriados, e mais de 275 doses contra Influenza já foram aplicadas nos grupos prioritários. “Os usuários aproveitam a oportunidade da oferta do serviço durante o final de semana ou feriado, e a facilidade do acesso às ações de imunização próximo de suas residências”, diz a enfermeira.

Serviço: A campanha de vacinação continua nos postos de vacinação nos 144 municípios para crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, profissionais da força de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade, adolescentes em medidas socioeducativas e funcionários do sistema prisional.

Texto: Edilson Teixeira/ Ascom Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/AG Pará