Sespa alerta sobre a importância da alimentação e hidratação no verão

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) chama a atenção da população para os cuidados que deve ter com a alimentação durante o mês de julho e todo o período mais quente do ano no Pará. As orientações são da Coordenação Estadual de Nutrição da Sespa.

De acordo com Walkiria Moraes, nutricionista e coordenadora estadual de Nutrição, nessa época de altas temperaturas, o corpo perde mais líquido e sais minerais, por isso é muito importante que as pessoas mantenham a hidratação e a alimentação saudável. “Devemos dar preferência aos alimentos mais leves e de fácil digestão e evitar o consumo de alimentos mais gordurosos e calóricos, como as frituras, que requerem mais esforço no processo de digestão”.

Walkiria Moraes sugere dar preferência ao consumo de alimentos in natura ou minimamente processados à base de frutas, verduras e legumes, carnes magras, arroz e feijão. Assim, o organismo será beneficiado pelo fornecimento de nutrientes importantes como vitaminas, sais minerais e fibras, mas também por contribuírem com a hidratação do corpo. “Podemos aproveitar as frutas da estação como: abacaxi, melancia, tangerina, laranja e acerola, que além de terem preços mais acessíveis, têm maior teor nutricional”.

Sobre a hidratação, a nutricionista disse que a água atua na manutenção da temperatura corporal e em diversos processos fisiológicos. “Por isso o consumo de água deve ser de, no mínimo, dois litros por dia. Mas também podemos beber água de coco, sucos naturais e chás gelados”, orientou.

Praia – A quem está passando férias ou finais de semana nas praias, Walkiria Moraes recomenda cautela ao consumir os alimentos prontos e conhecer sua procedência. “Os alimentos prontos não devem permanecer em temperatura ambiente por mais de duas horas porque estragam rapidamente com o calor, daí a importância de muito cuidado com carnes, mariscos, leite e ovos”, ressaltou.

A nutricionista alertou, ainda, que a má conservação pode levar ao aparecimento da bactéria Salmonella, transmitida pela ingestão de alimentos crus, mal cozidos ou preparados em condições de higiene inadequadas. “Essa bactéria pode causar náuseas, vômitos, febre, cólicas intestinais e diarreia, podendo levar à internação hospitalar”.

Higienização e armazenamento – Segundo Walkiria Moraes, as temperaturas mais altas ainda podem colaborar para a deterioração mais rápida dos alimentos. “Por isso, é fundamental que as medidas de higiene sejam observadas e que os alimentos sejam bem higienizados e armazenados de forma adequada, considerando as características de cada um deles”, concluiu.

Seguem os principais cuidados que as pessoas devem ter com o armazenamento dos alimentos:

• Os alimentos in natura devem ser lavados um a um, deixados em solução clorada por 15 minutos, enxaguados em água limpa, colocados para secar antes de serem armazenados em temperatura ambiente ou refrigeração;

• Já as carnes devem ser adquiridas e armazenadas sob refrigeração, sendo importante estar atento às características como cor, odor, textura e sabor;

• E os alimentos não perecíveis, como cereais e leguminosas, devem ser higienizados e armazenados em local arejado.

Fonte: Agência Pará/Foto: José Pantoja/Sesma