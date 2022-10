Sespa alerta sobre cuidados com a saúde do homem durante o “Novembro Azul”

Com o slogan “Te cuida, maninho”, a campanha “Novembro Azul” deste ano traz à tona mensagens de conscientização sobre a prevenção e a promoção dos cuidados integrais com a saúde do homem, visando reverter estatísticas que apontam a indiferença masculina em relação à prevenção de doenças e, ao mesmo tempo, a mortalidade por agravos que poderiam ser evitados.

Orientada a partir da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), do Ministério da Saúde, a campanha deste ano, realizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), vai abordar a saúde masculina de forma integral, não se restringindo apenas à prevenção do câncer de próstata, mas abordando temas como a a importância do pré-natal do parceiro como estratégia de autocuidado, a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (IST) e das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), a preparação para o exercício da paternidade responsável, saúde mental e a redução de violência doméstica.

Para o coordenador de Saúde do Homem da Sespa, Diego Cutrim, o slogan adotado para a campanha deste ano é uma forma de reforçar a importância de considerar as especificidades regionais no processo de expansão da Política de Atenção Integral à Saúde do Homem no Pará.

“O intuito é, por meio de ações educativas, promover o autocuidado como forma de reduzir as elevadas taxas de morbimortalidade masculina. O câncer de próstata, alvo de muitas dúvidas e de interesse da sociedade como um todo, poderá ser discorrido, mas juntamente com outros temas de igual importância”, explica.

Para o secretário de Saúde do Pará, Romulo Rodovalho, novembro é o mês em que os profissionais de saúde devem reforçar as estratégias de convencimento a fim de explicar aos homens sobre a importância da prevenção e do tratamento adequado para cada doença diagnosticada. “A prevenção e a importância do cuidado com sua própria saúde devem ser de novembro a novembro”, destaca.

Programação – Ao longo do mês, os profissionais que compõem a Coordenação Estadual de Saúde do Homem da Sespa estarão engajados em uma série de atividades, como ações educativas em canteiros de obras; oficinas nos Centros Regionais de Saúde; ações educativas e marcação de consultas nas atividades do TerPaz e das Usinas da Paz e o “Dia D” no Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, com oferta de consultas, testagens, vacinação e palestras.

Confira a programação:

02 e 03/11: Oficina “Novembro Azul” em Breves (8°CRS) – Tema: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e Pré-natal do Parceiro.

03/11: Ação educativa em canteiro de obras mediante parceria com a Quanta Engenharia.

03/11: Ação na Usina da Paz de Marituba, com palestras e marcação de consultas para homens na Poli Metropolitana.

04/11: Solenidade de abertura da campanha “Novembro Azul”, no auditório da Sespa, em Belém, de 8 às 13 horas.

05/11: Dia D no Mercado do Ver-o-Peso, com oferta de serviços ao público masculino, com consultas médicas, testagens rápidas, vacinação e palestras.

05 e 06/11: Ação no TerPaz (palestra e marcação de consultas na Poli Metropolitana).

08/11: Oficina Novembro Azul em Abaetetuba (6°CRS) – Tema: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e Pré-natal do Parceiro.

09/11: Dia D na Poli Metropolitana, em Belém, com palestras de educação em saúde e ofertas de serviços, como testes rápidos, vacinação, auriculoterapia e orientação aos usuários presentes.

09/11: Oficina Novembro Azul em Marabá (11°CRS) – Tema: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e Pré-natal do Parceiro.

10/11: Ação voltada aos pacientes internados no Hospital Galileu, abordando temáticas com cuidados no trânsito e ofertas de serviços, como auriculoterapia e orientação nutricional, visando qualidade de vida dos usuários e acompanhantes.

11/11: Ação na Usina da Paz do Icuí-Guajará (palestra e marcação de consultas na Poli Metropolitana)

12 e 13/11: Ação no TerPaz (palestra e marcação de consultas na Poli Metropolitana)

16/11: Ação de saúde em posto de parada e descanso de Itaituba, com entrega de Cartão do Caminhoneiro (em parceria com o Ministério da Saúde e 9°CRS)

17/11: Oficina Novembro Azul em Itaituba (9°CRS) – Tema: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e Pré-natal do Parceiro.

17/11: Ação educativa no canteiro de obras em parceria com a Quanta Engenharia.

18/11: Ação na Usina da Paz da Cabanagem (palestra e marcação de consultas na Poli Metropolitana).

18/11: Oficina Novembro Azul em Santarém (9°CRS) – Tema: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e Pré-natal do Parceiro.

19 e 20/11: Ação no TerPaz (palestra e marcação de consultas na Poli Metropolitana).

22/11: Oficina sobre “Novembro Azul” em Salvaterra (7°CRS) com a participação de Soure e Cachoeira do Arari – Tema: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e Pré-natal do Parceiro.

25/11: Ação na Usina da Paz do Bengui (palestra e marcação de consultas na Poli Metropolitana).

25/11: Webconferência de encerramento. Tema: Saúde do homem após período crítico da pandemia.

26 e 27/11: Ação no TerPaz (palestra e marcação de consultas na Poli Metropolitana).

29/11: Oficina Novembro Azul em Bragança (4°CRS) – Tema: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e Pré-natal do Parceiro.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro