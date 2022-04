Sespa apoia vacinação contra Covid-19 em 22 comunidades quilombolas de Moju

Crianças de 5 a 11 anos foram o alvo da vacinação, mas também adultos completaram o esquema vacinal

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Saúde Indígena e Populações Tradicionais (Cesipt) e do 6º Centro Regional de Saúde (CRS), vacinou crianças contra a Covid-19 em seis comunidades quilombolas do município de Moju, na Região de Integração Tocantins.

A ação ocorreu nos dias 29, 30 e 31 de março, em atendimento à solicitação da Prefeitura Municipal de Moju, com a finalidade de ampliar a cobertura vacinal em crianças de 5 a 11 anos de idade nessas comunidades. Também foram vacinadas pessoas de outras faixas etárias que estavam com o esquema incompleto ou com as doses em atraso.

Segundo a coordenadora estadual de Saúde Indígena e Populações Tradicionais, Tatiany Peralta, a aplicação das vacinas foi feita por profissionais de saúde do 6º CRS e da Secretaria Municipal de Saúde de Moju, com o apoio da Cesipt.

Foram aplicadas 1.319 doses de vacina contra a Covid-19 em 22 comunidades quilombolas: Nossa Senhora das Graças, Jacundaí, Santa Maria do Marindeua, Moju-Miri, Castelo, Sítio Bosque, Santana do Baixo, Santa Luzia, São Bernardino, Poacê, Centro Ouro, Vila Nova, Santa Maria do Traquateua, Santo Cristo, São Sebastião, Juqueri, Ribeira, Conceição do Marindeua, São Manoel, Larijituba, África e Espírito Santo.

Apoio constante – O governo do Estado, por meio da Sespa, continua apoiando os municípios no esforço de ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 em todo o Pará. A Secretaria distribui as vacinas aos municípios em até 48 horas após a chegada das remessas do Ministério da Saúde ao Pará.

Até agora, já foram enviadas pela Secretaria aos municípios 894.450 doses de vacina para crianças de 5 a 11 anos. A Sespa também treina as equipes municipais, promove campanhas de mobilização, combate fake news (que disseminam mentiras sobre as vacinas) e orienta as Secretarias Municipais a melhorarem suas estratégias de vacinação.

Por Roberta Vilanova (SESPA)