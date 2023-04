Sespa aponta os benefícios do chocolate e orienta sobre cuidados no consumo

A dois dias da Páscoa, no domingo (9), a expectativa é grande, principalmente das crianças, em relação aos deliciosos ovos de chocolate, muitas vezes substituídos por barras de chocolate em função do preço. No entanto, apesar de irresistíveis, esses produtos precisam ser consumidos com moderação. O alerta é da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Nutrição.

“Sabe-se que o chocolate é um dos alimentos mais apreciados do mundo. Possui vários benefícios, mas para alcançá-los é necessário que seja ingerida apenas a quantidade ideal por dia, que, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, é de 30 gramas, aproximadamente três a quatro quadradinhos de uma barra de chocolate”, informou a nutricionista e Coordenadora Estadual de Nutrição, Walkiria Moraes.

O motivo é que a quantidade de gordura e açúcar pode ser prejudicial para uma pessoa que come chocolate em excesso. “Por ser calórico e ter muita gordura, comer em grande quantidade pode, além de causar o aumento de peso, provocar problemas digestivos como enjoos e diarreia”, explicou.

Benefícios – Quanto às propriedades benéficas, Walkiria Moraes destacou o cacau que está presente em algumas marcas de chocolate e a composição rica em flavonoides, importantes agentes antioxidantes, que têm capacidade de proteger as células sadias do organismo. “O consumo do cacau, inclusive, tem sido associado à capacidade de melhorar a imunidade, combater a inflamação, e reduzir a pressão arterial, prevenindo doenças do coração”, destacou.

Ressaltou, ainda, que essas substâncias são encontradas em maior quantidade nos chocolates que contêm 50% e 70% de cacau, por isso esses são os mais recomendados para o consumo diário. “Se comparado a outros alimentos e bebidas, como vinho tinto, chá preto e maçã, o chocolate apresenta maior capacidade antioxidante principalmente o chocolate amargo”.

De acordo com a nutricionista, o cuidado deve ser redobrado pelas pessoas que preferem chocolate branco porque é mais gorduroso. “Cem gramas de chocolate branco possuem, em média, 545 calorias enquanto a mesma quantidade de chocolate ao leite tem 498 calorias e o amargo 470 calorias”.

Novidade – Walkiria Moraes informou que pela primeira vez no Brasil, os ovos de Páscoa trazem alertas na embalagem se tiverem alta concentração de gordura saturada, açúcar adicionado e sódio. Pois a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que o excesso desses componentes fosse mencionado na parte superior frontal dos produtos. Assim, este ano, os selos de “Alto teor de gordura saturada” e “Alto teor de açúcar adicionado” já podem ser encontrados em muitas marcas de ovos de Páscoa. “Por isso, independentemente da variedade do chocolate (branco, ao leite ou amargo) o importante é aproveitar a Páscoa com moderação”, concluiu a nutricionista.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação