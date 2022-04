Sespa capacita técnicos para detecção da tuberculose

Teste pode indicar a necessidade de tratamento preventivo, evitando que pacientes desenvolvam a doença

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), ministra até a sexta-feira (29), em Soure, uma qualificação voltada a servidores de municípios abrangidos pelo 7º Centro Regional de Saúde para o exame de triagem padrão que ajuda a diagnosticar a tuberculose (PPD). O teste pode indicar a necessidade de tratamento preventivo, evitando que o paciente desenvolva a doença.

O exame é feito em pessoas que estiveram em contato direto com pacientes infectados pela bactéria, mesmo que não apresentem sintomas da doença, devido à suspeita de uma infecção latente pela tuberculose, quando a bactéria está instalada, mas ainda, não provocou a doença.

A atividade em Soure foi articulada entre o 7° CRS e a Coordenação do Programa de Controle da Tuberculose da Sespa.

“A tuberculose é um grave problema de saúde pública e vem sendo subnotificada. Treinamentos como este visam sua notificação e a quebra na cadeia de transmissão, auxiliando os gestores em tomadas de decisões e na qualidade de vida da população”, explica o coordenador de Vigilância em Saúde do 7º CRS, Yuri Silva.

O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) possui uma política de expansão da utilização da prova tuberculínica (PT), por isso, faz-se necessária uma rede de multiplicadores, segundo a coordenadora regional do Programa de Controle da Tuberculose, Andrea Ponte. “A multiplicação do teste vai melhorar os indicadores epidemiológicos nos nove municípios do Marajó I, sendo assim, utilizando a melhor estratégia que vai do diagnóstico e tratamento”, destaca.

Testagem

Segundo Andrea Ponte, a prova tuberculínica desempenha um importante papel no programa de controle da tuberculose e da co-infecção HIV/TB, tanto na avaliação do risco de infecção, como também na localização de casos de infecção recente/ latente.

“Este aumento de profissionais e locais que realizaram este exame terá impacto de médio e longo prazo para o município, pois poderá ser diagnosticado e tratado em tempo hábil a população infectada com tuberculose, diminuindo, assim, o número de pessoas com a doença no município”, acrescenta Yuri Silva.

Ocorrida no auditório do Caps de Soure, a capacitação vem sendo ministrada pelas enfermeiras da Coordenação do Programa de Controle da Tuberculose da Sespa, Adriana Leal e Odineia Silva. Por outro lado, os testes estão sendo feitos no ginásio Abel Figueiredo em mais de 200 profissionais da saúde do município de Soure.

Participam ainda do treinamento profissionais dos municípios de Cachoeira do Arari e Salvaterra. “A região do Marajó I diagnostica, em média, 50 casos de tuberculose, doença de importância epidemiológica para o Estado do Pará.

A importância da implantação desse exame na região é identificar a infecção latente antes que esta evolua para doença ativa”, destaca Adriana Leal, uma das instrutoras da capacitação.

Por Mozart Lira (SESPA)