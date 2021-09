Sespa captura insetos da doença de chagas na cidade de Muaná do estado do Pará

Atendendo as queixas da população dos municípios de Muaná, no arquipélago do Marajó, a Secretaria De Estado De Saúde Pública (Sespa) fez a captura do inseto conhecido por barbeiro (triatomíneos)no meio ambiente e em casas de moradores de três localidades.

A ação que aconteceu no dia 13 a 22 de setembro desenvolvida pelas equipes da coordenação estadual de entomologia, do departamento de controle de endemias, e do 7º centro regional de saúde (CRS), centralizados em localidades das ilhas Jararaca, Goiabal e Santarém, tem como objetivo identificar os barbeiros e depois saber se estão infectados com o protozoário Trypanosoma Cruzi causador da doença de chagas.

As casas em que as famílias foram visitadas tinham em suas residências batedeiras de açaí, havendo, portanto, o risco de contaminação pela ingestão do fruto, pois além do risco de transmissão vetorial há possibilidade de transmissão oral, se o barbeiro for triturado na máquina junto com o açaí, relatou Bárbara Almeida, coordenadora estadual de Entomologia.

A famílias que contêm batedeira de açaí foram orientadas a higienizar e adequar, para evitar a transmissão vetorial, e que os moradores façam a utilização de mosquiteiros para uma proteção mais adequada, principalmente na região Muaná.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira