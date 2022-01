Sespa confirma alta ocupação de leitos clínicos e de UTI para tratamento de covid-19 no Pará

O Estado do Pará registra nesta segunda-feira, 24, 639.755 casos de covid-19 desde o começo da pandemia e 17.296 mortos pela infecção. Com a confirmação de 361 novos casos cadastrados hoje, válidos pelos últimos sete dias, a Secretaria de Estado de Saúde Pública – Sespa informa que há ocupação de 67,36% dos leitos clínicos e 75,90% dos leitos de UTI adulto nos hospitais paraenses.

Conforme dados divulgados, via twitter, pela Sespa, no começo da noite de hoje, foram registrados, ainda, 1.064 novos casos da doença cadastrados em dias anteriores a uma semana, assim como 08 óbitos pelo mesmo período. Em relação aos últimos sete dias, há cadastro, nesta segunda, de apenas dois óbitos.



Ainda segundo a Sespa, no momento, o Pará tem 3.873 amostras suspeitas de covid-19 em análise, com 152.312 casos descartados e 597.511 pacientes que conseguiram se recuperar 100% da doença que tem, até hoje, 2,70% de graus de letalidade.



De acordo com a Sespa, estão disponibilizados para tratamento de covid-19 no Estado do Pará, 239 leitos clínicos assim distribuídos: 27 disponíveis, 06 reservados, 12 aguardando liberação da unidade hospitalar e 161 ocupados. UTI adulto tem 195 leitos, mas estão disponíveis apenas 47 com 08 reservados, 06 aguardando liberação da unidade hospitalar e 148 ocupados.

Tais números se referem ao dia de hoje e podem ser alterados para mais ou para menos a qualquer momento. A confirmação dos números, pela Sespa, é feita diariamente no horário de 18h.

Imagem: Jovem Pam/Reprodução