Sespa confirma primeiro caso da variante Delta do novo coronavírus no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirma o primeiro caso da variante Delta, do novo coronavírus, no Pará. A ocorrência foi registrada no município de Belém, a capital. O Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen) firmou parceria com o Instituto Evandro Chagas (IEC) para realizar o sequenciamento genético da amostra, que foi constatada na noite desta quinta-feira (5).

A variante foi detectada em uma mulher de 26 anos e, por contato epidemiológico, no seu cônjuge, de 39 anos. O casal reside nos Estados Unidos e começou a sentir os sintomas quatro dias após chegar à capital paraense. Mas apenas o homem buscou atendimento médico em hospital da rede privada, em Belém. A Secretaria não divulga o estado de saúde de pacientes sem autorização da família ou do próprio paciente.

As amostras dos dois foram coletadas por equipe técnica do município e encaminhadas ao Lacen-PA, que realizou o exame RT-PCR, comprovando o resultado positivo para Covid-19. Em seguida, as duas amostras foram encaminhadas ao IEC para a realização do sequenciamento do genoma do vírus e identificação de possíveis variantes.

Devido à baixa carga viral na amostra colhida do paciente do sexo masculino não foi possível realizar o sequenciamento, sendo efetuado na amostra da mulher, que testou positivo para a variante Delta.

Monitoramento – A Sespa realiza o monitoramento de casos confirmados de novas variantes do novo coronavírus, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) e da Vigilância Epidemiológica do Estado, juntamente com os municípios.

“Com o monitoramento desses pacientes poderemos avaliar quais providências devem ser tomadas, sejam elas barreiras sanitárias entre municípios ou medidas restritivas, buscando reduzir a circulação desse novo vírus pelo Estado”, informa o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

Todos os contatos do casal foram identificados pela vigilância do município, e estão sendo monitorados e orientados a manter o isolamento social para evitar a disseminação, caso tenham sido infectados.

A Sespa reforça a necessidade de que todos continuem mantendo o uso de máscara e o distanciamento social, e higienizando as mãos com água e sabão e álcool em gel para evitar a contaminação. Também devem procurar atendimento médico em caso de sintomas. É fundamental, ainda, ir aos postos de vacinação quando estiver na faixa etária do calendário de imunização.

Texto: Laís Menezes – Ascom/Sespa

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará

Foto: Alex Ribeiro – Ag. Par