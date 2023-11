Sespa convoca a população para Dia D de Vacinação contra a Influenza

“Eu movo céus e terra para me vacinar, tomo a vacina que tiver disponível. Fico chateada em ver que muita gente não valoriza o investimento do poder público na nossa saúde, deixem de negacionismo: as vacinas são seguras e salvam vidas”, relatou a aposentada Maria do Socorro Fernandes, a primeira da fila de vacinação, na Usina da Paz da Cabanagem, na manhã deste sábado (25), Dia D de Vacinação contra a Influenza.

A Campanha de Vacinação começou no dia 13 de novembro e vai se estender até o dia 15 de dezembro. As vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde dos 144 municípios do Pará. Em Belém, o Dia D promovido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) está sendo na Usina da Paz Cabanagem, das 8h às 17h.

O secretário adjunto de Gestão de Políticas de Saúde da Sespa, Sipriano Ferraz, acompanhou as ações do Dia D e também tomou a vacina contra Influenza.

“É importante nós registrarmos que a equipe da saúde, juntamente com o governador Helder, com a vice-governadora Hanna, somos defensores da vacinação, sempre tivemos ao lado da ciência e levantamos essa bandeira com muita força aqui no nosso estado. Então, por isso que nós estamos aqui, em mais uma ação de vacinação ao lado da comunidade, convocando de casa em casa, para a população ampliar a conscientização e entender que nós precisamos estar vacinados para ter saúde e tranquilidade no nosso dia a dia”, reforçou o secretário.

Este ano é a primeira vez que todos os Estados da região Norte iniciam a campanha na frente dos Estados do Sudeste, respeitando as peculiaridades da região que está entrando no período chuvoso do inverno amazônico e assim antecipando a proteção imunológica da população.

Jaíra Ataíde, coordenadora Estadual de Imunização da Sespa explica a importância da mobilização social para aumentar as taxas de vacinação.

“Nós contamos com toda a comunidade para procurar os postos de vacinação. Hoje é o dia para vacinar contra a gripe. É super importante a população estar protegida, vamos entrar no nosso período chuvoso, e a vacinação tem a grande importância de proteger a todos contra as complicações que vêm, por isso os 144 municípios estão articulados, mobilizados e aguardando toda a população para vacinar”, destaca a coordenadora.

Grupos prioritários – A meta da Campanha é vacinar 90% de um total de 2,7 milhões de pessoas dos grupos prioritários, os idosos com 60 anos e mais, trabalhadores da saúde, crianças de 06 meses a menores de 06 anos; gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade com mais de 18 anos, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Jéssica Rodrigues, mãe do Samuel e do Elias, de 06 anos, trouxe os meninos para atualizar a carteira de vacinação. “Esse período de chuvas é danado para os meninos ficarem gripados, por isso trouxe logo eles para ficarem protegidos. E quando eu puder eu também vou me vacinar”, afirma Jéssica.

Proteção – A vacina reduz as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza que ataca os pulmões, o nariz e a garganta e pode se tornar grave principalmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, coriza, dores de cabeça e fadiga.

Fonte: Agência Pará/Foto: Melina Marcelino/Ascom/Sespa