Sespa descarta caso de suspeita de varíola dos macacos em Belém

De acordo com a Secretaria de Saúde Pública (Sespa), o caso da paciente notificado pela Unimed Prime foi descartado por não atender aos critérios de suspeição da doença.

Também foi descartado pela secretario a possibilidade de outros casos suspeitos no Distrito de Belém como no caso de Outeiro, na qual até o presente momento a Sespa não foi notificada.

Sobre o caso de suspeita da varíola

Uma paciente deu entrada no Hospital particular em Belém, apresentando todos os sintomas de alerta previsto nas notas técnicas vigentes do ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa). A paciente se encontra em isolamento de 21 dias, enquanto se recupera. A mulher, estava viajando para Zurique, na Suíça, local onde há incidência de casos da doença.

Foto: Reprodução oestadoonline