Sespa destaca benefícios e riscos para a saúde provenientes do beijo

Beijar não é apenas um simples gesto de amor ou carinho, vai muito além disso, uma vez que beijar aumenta os hormônios da felicidade, melhora a autoestima, diminui o estresse do dia-a-dia e ainda alivia a ansiedade. Os benefícios que o beijo proporciona são muitos, mas como nem tudo é só flores, o beijo também pode transmitir algumas doenças.

De acordo com o coordenador de Saúde Bucal da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Paulo Edson Júnior, “apesar dos benefícios, dos prazeres, o ato de beijar também é perigoso, pois pode colocar sua saúde em risco. Doenças sérias, como Hepatite B, Herpes, Candidíase e gripes podem ser transmitidas enquanto você beija”.

Ele ainda informa sobre sintomas e forma de transmissão de algumas dessas doenças.

“A Mononucleose é conhecida como doença do beijo, e se trata de uma infecção transmitida pela saliva, provocando sintomas como febre alta, dor, inflamação na garganta. Temos também a Herpes, que é transmitida através do contato com lesões ativas ou pela mucosa de uma pessoa infectada. Na Herpes, o indivíduo desenvolve sintomas como coceira, irritação e formação de bolhas”, ressalta o coordenador.

Uma das maneiras de prevenir doenças transmitidas pelo beijo, é manter os exames e consultas com um cirurgião dentista em dia. Sintomas gripais, como febre e coriza, também são sinais de alerta para que não troque beijos, além de manter bons hábitos de higiene, que incluem escovar os dentes, higienizar a língua e usar fio dental.

‘’Orientamos que as pessoas com lesões ou dores na boca e garganta evitem beijar até a recuperação da infecção, ou até a consulta com um cirurgião-dentista. Proteja as pessoas com quem você se relaciona. Caso tenha dúvidas sobre como tratar cada uma das doenças, busque ajuda de seu médico infectologista ou cirurgião dentista de sua confiança”, destaca Paulo Edson Júnior.

