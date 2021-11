Sespa e outras instituições realizam testagem para Covid-19 em vários pontos de Santarém

A testagem, com o RT-PCR, será realizada durante o final de semana em SantarémFoto: Ronilma Santos / Ascom SespaCondutores de veículos que trafegavam pela Rodovia BR-163, no sentido de Santarém, no Oeste do Pará, fizeram nesta sexta-feira (05) testes gratuitos para diagnóstico de Covid-19, em uma barreira sanitária montada em frente à sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A testagem não era obrigatória, mas atraiu muitas pessoas que passavam pelo local, como motoristas e motociclistas.Profissionais que participam da ação de saúde públicaFoto: Ronilma Santos / Ascom Sespa

Jackson Sousa da Costa fez questão de parar e participar da ação. Ele disse que, mesmo com a diminuição dos casos de Covid, a conscientização e prevenção são os melhores aliados para garantir a segurança de todos. “Porque a gente sempre tem dúvida. Eu já peguei. Sempre que tiver testagem, eu vou querer fazer e tirar essa dúvida, pois só assim é possível ter a tranquilidade de que não estamos contaminados e nem passando o vírus para nossos familiares e amigos”, acrescentou.Policiais rodoviários federais montam as barreiras e também passam pela testagemFoto: Ronilma Santos / Ascom Sespa

A ação é uma iniciativa da 9ª Regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com a Secretaria Regional de Governo do Baixo Amazonas; Laboratório de Biologia Molecular (Labimol), da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa); Secretaria de Turismo; Secretaria Municipal de Saúde e Polícia Rodoviária Federal. O objetivo é ampliar a coleta de amostras, para obter um diagnóstico viral, já que grandes eventos têm sido realizados em Santarém nos últimos dias, informou a diretora da 9ª Regional de Saúde, Aline Liberal.

Foto: DivulgaçãoAs amostras serão analisadas em busca de variante do coronavírusDiagnóstico – “Nós optamos pelo RT-PCR porque é o único que a gente consegue encaminhar as amostras para fazer a análise de variante. O exame não é obrigatório, e o resultado será encaminhado por e-mail, após análise. A gente espera alcançar um público grande, porque será realizada em vários pontos de Santarém, e com as barreiras montadas em pontos estratégicos, onde há grande concentração de turistas. Vamos conseguir traçar um diagnóstico não só de Santarém, mas da região como um todo”, disse a diretora.

A parceria com órgãos de saúde foi destacada pelo chefe da PRF em Santarém, Amilka Batista de Oliveira. Segundo ele, “é de fundamental importância, porque disponibiliza para os usuários da rodovia a testagem de forma gratuita e rápida. Vale lembrar que qualquer pessoa pode parar no nosso posto e realizar a testagem, e pode trazer a família. Nossos policiais também estão sendo testados, porque ações como essa beneficiam toda a população”.

A partir deste sábado (06) também serão montadas barreiras sanitárias no Aeroporto de Santarém e na vila turística de Alter do Chão. Para ter acesso ao teste é preciso estar de posse do CPF e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). A testagem será feita durante todo o final de semana.

