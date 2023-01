Sespa entrega mais 400 carteiras de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas Para o Autismo (Cepa), entregou, na manhã desta terça-feira (31), mais 400 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) para moradores da Região Metropolitana. A ação foi realizada no auditório da Sespa, em Belém.

Ao todo, já são mais de 10 mil Cipteas entregues a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) desde dezembro de 2021, quando a Sespa passou a emitir o documento, como parte da Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio de iniciativas da Sespa, que criou em 2020 a Cepa. No dia 08 de fevereiro serão entregues mais 120 carteiras em Castanhal para os usuários da Região de Saúde Metropolitana III.

A Ciptea foi criada pela Lei 19.977/2020, conhecida como Lei Romeo Mion. A carteira garante acesso a direitos da população com transtorno do espectro autista, como atenção integral, pronto atendimento e prioridade nos acessos a serviços públicos e privados, principalmente, nas áreas da saúde, educação e assistência social.

De acordo com a coordenadora da Cepa, Nayara Barbalho, o documento e sua utilização social são muito importantes. “A carteira garante prioridade de atendimento integral para a pessoa com autismo, mas também vai firmando cada vez mais a primeira base de dados sobre o autismo no Brasil”, explica a coordenadora.

Suellen Santos, mãe de Emília, de 03 anos, esteve na Sespa para pegar a carteira do filho. Ela considera o documento essencial por assegurar a prioridade dela em atendimentos e também em passeios. “Agora, com a carteira, poderemos resolver uma série de questões com mais facilidade e esse documento ajuda na identificação e garantia de direitos”, disse Suellen.

A Cepa ressalta que a Ciptea continua sendo emitida. Para acessá-la, basta entrar no site da Sespa e seguir as instruções para o cadastro de novas carteiras.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação