Sespa finaliza campanha nacional com testagem e prevenção à IST/Aids

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de IST/Aids (infecção sexualmente transmissível), promoveu neste sábado (17) o último dia de ação alusivo ao Dezembro Vermelho, mês de conscientização contra o vírus HIV e outras doenças transmitidas por via sexual. Foram realizados 1.148 testes rápidos para diagnóstico de HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C, e entregues panfletos e preservativos. A campanha atendeu 296 pessoas.

As ações de testagem e orientação foram realizadas no Ver-o-Peso; nas Usinas da Paz de Marituba, Cabanagem, Bengui, Icuí-Guajará e Jurunas/Condor, e no bairro do Curió- Utinga. “É importante fazer sempre essa testagem. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Estou casada, mas é sempre bom ter cuidado e se prevenir”, disse uma pessoa atendida, que preferiu não se identificar.

Conhecimento – Para a coordenadora estadual de IST/Aids, Andréa Miranda, a campanha Dezembro Vermelho promove o acesso aos testes, amplia o número de pessoas que conhecem sua condição sorológica e vincula o portador do HIV aos serviços de atendimento especializado (SAEs), que oferecem o tratamento imediatamente após o diagnóstico.

“É importante a população receber informações sobre as formas de prevenção, assistência, tratamento e avanços no combate ao HIV/Aids. Informar e conscientizar as pessoas que o HIV existe, e as várias formas de prevenções combinadas, são ferramentas importantes para se proteger e prevenir a infecção”, enfatizou a coordenadora.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará