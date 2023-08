Sespa garante suporte para o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação neste sábado (19)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) irá garantir o suporte para o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação no Estado do Pará, realizado neste sábado (19). Equipes da Sespa estarão presentes nos municípios e programando ações de vacinação no sábado, de 8h às 12h, no mercado do Ver-o-Peso, em Belém, e em todas as Usinas de Paz. Já no domingo (20), ainda vai disponibilizar um posto de vacinação na Praça da República, na capital, de 8h às 12h.

A Campanha Nacional de Multivacinação tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos que estejam com vacinas em atraso, visando assim, ampliar a cobertura vacinal no Pará. Serão ofertadas vacinas contra poliomielite, sarampo, difteria, tétano, coqueluche, febre amarela, hepatite B, entre outras.

Os municípios estão mobilizados para abrirem as salas de vacinas no Dia D, ampliarem o número de postos de vacinação e o efetivo de profissionais envolvidos, com o objetivo de dar um salto no número de crianças e adolescentes vacinados.

Como explica o secretário de Saúde, Romulo Rodovalho, “as campanhas de vacinação são de responsabilidade dos municípios, mas a Sespa sempre atua dando suporte e expandindo os números de postos de vacinação para que ninguém fique de fora”.

Vacinas – Os 144 municípios estão abastecidos com as seguintes vacinas: BCG; Hepatite A; Hepatite B; Pentavalente; Tetravalente; Tríplice Viral; Tetraviral; DTP; Poliomielite; Poliomielite Oral; Rotavírus Humano; Pneumocócica; Meningocócica C; Meningocócica ACWY; HPV; dT e Febre Amarela. Além das vacinas para crianças e adolescentes, a campanha disponibilizará para adultos os imunizantes contra Hepatite B, Influenza e dT.

