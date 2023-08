Sespa informa funcionamento dos serviços de saúde no feriado de Adesão do Pará à Independência

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa sobre o funcionamento dos serviços de Saúde nas suas unidades vinculadas na próxima segunda-feira (14), que será ponto facultativo, e no feriado de Adesão do Pará à Independência, na terça-feira (15).

Nos dias 14 e 15 de agosto, os Centros de Atenção Psicossocial tipo III (Grão Pará, Renascer e Marajoara) e a Unidade Básica da Pedreira vão manter apenas o serviço de urgência e emergência, devendo retomar o atendimento ambulatorial na quarta-feira (16).

As Unidades de Referência Especializada Presidente Vargas, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas Parasitárias Especiais (Uredipe) e Materno-Infantil e Adolescente (Uremia) e os Caps tipos I e II de gestão estadual não funcionarão nos dias 14 e 15 de agosto e só retornarão ao atendimento normal a partir da quarta-feira (16).

A Policlínica Metropolitana, em Belém, não funcionará na terça-feira (15) e a do Lago de Tucuruí atenderá apenas os usuários do setor de hemodiálise. O funcionamento de ambas será normal na segunda-feira (14).

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, funcionará normalmente na segunda-feira (14) e não funcionará na terça-feira (15).

Os hospitais estaduais de gestão direta do Estado – Santa Casa, Ophir Loyola e Hospital de Clínicas, em Belém; Hospital Regional de Cametá, Hospital Regional de Salinópolis e Hospital Regional de Conceição do Araguaia – funcionarão em regime de plantão para atendimento assistencial de pacientes internados e para casos de urgência e emergência, de acordo com os perfis de atendimento de referência de cada um.

Do mesmo modo, funcionarão o Hospital Regional Abelardo Santos e Hospital Público Estadual Galileu, em Belém; o Hospital Materno-Infantil de Barcarena, o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém; o Hospital Regional Público da Transamazônica, o Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos, em Altamira, e o Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba.

Já o Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém; o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua; o Hospital Geral de Tailândia (HGT), o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves; e o Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas (HRPL) vão funcionar normalmente na segunda (14) e na terça-feira (15).

Em Capanema, o Hospital Regional Público dos Caetés e Policlínica dos Caetés funcionarão normalmente na segunda-feira (14) e terça-feira (15). E o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) funcionará normalmente na segunda-feira (14) e não abrirá na terça-feira (15).

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará