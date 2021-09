A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou nesta tarde que, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), no momento, investiga 09 casos suspeitos da síndrome de Haff (Belém (02), Santarém (05), Trairão (01) e Almeirim (01).

Um outro caso que havia sido notificado em Belém foi descartado, pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-PA) após amostra dar positiva para leptospirose.

Fonte: O Estado Net