Sespa inicia programação do Julho Amarelo para conscientizar sobre prevenção contra hepatites virais

Começou nesse domingo (02), na Praça da República, a programação do “Julho Amarelo”, período voltado a conscientização sobre o combate as hepatites virais, campanha que acontece nacionalmente com o apoio do Ministério da Saúde. Na programação foram ofertadas testagem rápida para Hepatite B, Hepatite C, sífilis e HIV além de vacina contra Hepatite B, Influenza, Coronavac, Pfizer, Bivalente e HPV.

“Esse é um mês de conscientização sobre as hepatites virais para que a população tenha conhecimento e faça a sua prevenção. Tudo é feito de uma maneira rápida e sigilosa, o resultado sai em 20 minutos e nos casos positivos nós encaminhamos os pacientes para o Serviço Especializado para que ele realize todo o seu tratamento”, disse Marília Magalhães, Coordenadora Estadual de Hepatites Virais.

A programação do Arraial do Pavulagem levou muitas pessoas a praça nesse domingo, por isso a expectativa da equipe era atender 600 pacientes com 2.400 testes rápidos a disposição. Segundo o balanço de atendimento foram realizados 267 testes rápidos, dos quais 3 foram positivos para HIV, 8 positivos para sífilis, 1 positivo para Hepatite B e 1 para Hepatite C. Além disso, foram aplicadas 115 doses de vacinas, sendo 25 contra Hepatite B, 50 contra a Influenza, 39 contra a Covid e uma para HPV.

Charles Dias, cuidador de idosos, foi um dos primeiros a procurar os serviços logo cedo e aproveitou o domingo para colocar a vacinação em dia. “Tem pessoas que não têm tempo de procurar a vacinação durante a semana e ter essa oportunidade aos finais de semana é muito bom. Aqui eu não peguei fila e fui bem atendido”, ele disse.

Já a advogada Débora Leal aproveitou para tomar a última vacina que faltava para deixar o cartão de vacinação em dia. “Eu aproveito todas as ações que o governo oferece oportunidade de vacinação, pois a gente precisa se manter vacinado e protegido para se cuidar e proteger a minha família e o próximo”, comentou.

Hepatites virais – O Brasil apresenta altos índices de contaminação pelas hepatites virais. A contaminação da Hepatite A acontece pela falta de saneamento básico e higiene. A Hepatite B é que a possui a maior incidência na população e se dá pela transmissão por via sexual ou contato sanguíneo com equipamentos contaminados, por exemplo. Já na Hepatite C o contato ocorre de forma sexual desprotegida (menor frequência) e o contato sanguíneo com equipamentos que perfuram e cortam (maior frequência). De acordo com os dados oficiais de notificação SINAN NET de 2022 à 26 de junho 2023 o Estado registrou em casos confirmados 27 casos de Hepatite Vírus tipo A, 570 de casos do vírus tipo B e 363 casos do vírus tipo C. A vacinação segue sendo a principal forma de prevenção.

“Eu acredito que um dos nossos objetivos é facilitar o acesso a informação sobre saúde pública. Quando nós trazemos nossas equipes para a praça, nós encontramos todos os tipos de cidadãos, nós facilitamos o acesso e deixamos os serviços ainda mais próximos de quem deve estar. A nossa missão é levar saúde por todo o Pará”, disse Carla Figueiredo, Diretora Técnica da Sespa.

A programação do Julho Amarelo acontecerá em todos os finais de semana deste mês nos principais balneários do Estado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Sousa/Ag Pará