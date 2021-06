Sespa intensifica ações em Afuá para conter casos de sarampo

Equipes da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) estão em Afuá, no arquipélago do Marajó, a fim de intensificar ações de combate ao sarampo, que só este ano já registrou 74 casos no município.

As atividades prosseguem até o sábado (12) e consistem em reuniões com técnicos da Secretaria de Saúde da cidade visando a busca ativa de ocorrências subnotificadas, aprimoramento no lançamento de dados em sistemas de notificação, assim como o encerramento da cadeia de transmissão por meio da melhoria da cobertura vacinal.

A medida também atende a um alerta já feito pela Sespa à população dos 144 municípios paraenses para que se mantenha atenta à vacinação contra o sarampo por meio da tríplice viral, tida como essencial para conter o crescimento de casos da doença no Estado. Dados da Divisão de Vigilância Epidemiológica apontam que, de janeiro a abril deste ano, já foram confirmados 84 casos da doença no Pará.

“A baixa procura pelo imunizante nos preocupa e por isso destacamos uma equipe para orientar os profissionais de saúde de Afuá a aprimorar as ações para conter a doença no município”, explica Adriana Veras, diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Sespa, ao lembrar que somente a vacina tríplice viral (que protege contra sarampo, rubéola e caxumba), pode reverter à situação no Estado. “A vacina está disponível na rotina das salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde para todas as pessoas que ainda estão com o esquema vacinal incompleto”, assegurou.

As ações em Afuá fazem atividade faz parte da agenda quadrimestral que inclui eventos virtuais e presenciais realizados nos municípios, com atenção especial aos que têm apresentado casos confirmados, mas também àqueles que se encontram silenciosos no que se refere à notificação de casos suspeitos. Todas as ações são desenvolvidas com apoio da Coordenação Estadual de Imunizações e Coordenação Estadual de Saúde da Família.

Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal na rotina, a Sespa tem sugerido algumas estratégias aos gestores municipais de Saúde, como fazer triagem dos pacientes para elegibilidade à vacinação, ampliar horários de atendimento mais convenientes ao comparecimento às unidades de saúde, realizar palestras educativas para vencer a resistência dos pais ou da comunidade às vacinações, avaliar as necessidades de vacinação durante as consultas clínicas, oferecer vacinas para aqueles que procuram uma unidade de saúde ou farmácia, fortalecer o conhecimento sobre as vacinas e combater a desinformação sobre imunização na internet e nas redes sociais.

(Com informações de Roberta Vilanova)

Por Mozart Lira (SESPA)

Fonte: Agência Pará