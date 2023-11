Sespa leva serviços de Saúde e promove caminhada no Parque do Utinga, em alusão ao Novembro Azul 

A oferta de serviços de saúde e uma caminhada no Parque do Utinga, na manhã deste domingo (26), integram as atividades alusivas a campanha Novembro Azul, promovida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Em 2023, a campanha teve como tema: “Sou do time de quem se cuida, pratique hábitos saudáveis”.

A campanha do “Novembro Azul”, dedicada à conscientização sobre a prevenção e promoção de cuidados com a saúde do homem, visa diminuir as estatísticas relacionadas à falta de atenção do homem com a própria saúde, reduzindo principalmente a mortalidade por doenças que poderiam ser evitadas.

Além da caminhada, realizada em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia e a Liga Acadêmica de Urologia, a Sespa também ofereceu vacinação, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites, aferição de pressão arterial, orientação nutricional e encaminhamentos para consultas e exames especializados.

Diego Cutrim, coordenador de Saúde do Homem da Sespa, destaca a importância da atividade física para a saúde integral do homem. “A gente pensou na caminhada aqui no Parque do Utinga, que é um lugar é que a gente consegue promover a qualidade de vida e o foco maior da nossa campanha, a saúde integral do homem, não tem como não destacar a importância da qualidade de vida, da atividade física e dos cuidados da saúde”, avalia o coordenador, que ainda reforça que as atividades voltadas para a saúde do homem são de janeiro a janeiro.

O oficial aposentado do exército, Josué da Silva, de 59 anos, diz que tem uma preocupação constante com a saúde. “Cuido muito da minha saúde, faço exames regularmente e me dedico a bastante a atividades físicas. Hoje vim aqui para caminhar e aproveitei para fazer uns testes e me vacinar”.

Orientada a partir da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), do Ministério da Saúde, a campanha deste ano, realizada pela Sespa, aborda a saúde masculina integralmente, não se restringindo apenas à prevenção do câncer de próstata, mas abordando temas como a importância do pré-natal do parceiro como estratégia de autocuidado, a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (IST) e das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), a preparação para o exercício da paternidade responsável, saúde mental e a redução de violência doméstica.

Rui Mascarenhas, urologista, atual presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, liderou a caminhada fazendo orientações sobre a saúde do homem. “A expectativa de vida média do homem hoje é de 7 anos a menos do que a das mulheres. Então o Novembro Azul vem exatamente para isso, para divulgar o cuidado da saúde masculina e para principalmente criar uma cultura, nos homens mais jovens, de procurar o médico, fazer atividade física, evitar o tabagismo”, reforça o médico.

O encerramento da campanha de Novembro Azul, será no dia 28, em Breves, no Marajó, com diversas atividades e serviços.

Fonte: Agência Pará/Foto: Melina Marcelino/Ascom Sespa