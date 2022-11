Sespa oferece serviços de saúde a caminhoneiros na cidade de Itaituba

Mais de 100 caminhoneiros que trafegavam pelo quilômetro 30 da Rodovia Transamazônica, em Itaituba, foram beneficiados com serviços de saúde na última quinta-feira (17). A ação faz parte do projeto “Circuito Saúde”, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), através de sua Coordenação Estadual de Saúde do Homem, em parceria com o Ministério da Saúde, com profissionais do 9º Centro Regional de Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde de Itaituba e Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT).

Os condutores receberam o Cartão de Saúde do Caminhoneiro(a), que facilita o registro das informações clínicas e o acompanhamento de saúde em qualquer estabelecimento da Atenção Primária em saúde, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Escolhemos quilômetro 30 em Itaituba como cidade principal para divulgar os serviços de promoção à saúde deste público, já que o município tem um dos maiores entroncamentos rodoviários da região Norte. Com a implantação do Cartão do Caminhoneiro, os profissionais de saúde da atenção primária em saúde terão a facilidade de saber todas as informações relacionadas à saúde do condutor”, destacou Diego Cutrim, coordenador estadual de Saúde do Homem.

Entre os serviços oferecidos no local estão a aferição de pressão arterial e glicemia, testes rápidos para diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis, vacinas contra a Covid-19, gripe Influenza, tríplice viral e antitetânica, além de orientações de educação em saúde como cuidados no trânsito e autocuidado do homem.

O município de Itaituba também recebeu capacitação para agentes comunitários de saúde e enfermeiros para o preenchimento adequado do Cartão do Caminhoneiro. Equipes de Saúde de Família também receberam capacitação para atendimento de caminhoneiros.

“Os condutores passam por diversos lugares, com horas intensas de trabalho e precisam ter atenção integral com a saúde. Esta é uma iniciativa que está incluída na campanha “Novembro Azul” da Coordenação Estadual de Saúde do Homem e do 9º CRS.

