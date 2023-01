Sespa oferece tratamento para fumantes que desejam largar o vício

Com o objetivo de ajudar as pessoas a parar de fumar, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento à população, a fim de proporcionar uma vida mais saudável e com menos riscos de desenvolvimento de doenças causadas pelo tabaco, como câncer de pulmão.

No Estado, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) mantém o Centro de Referência em Abordagem e Tratamento ao Fumante (Cratf), no térreo da Unidade de Referência Especializada (URE), na Avenida Presidente Vargas, centro de Belém. Ao longo dos 19 anos de atividade, o Centro já atendeu mais de 5 mil pessoas, e registra a média de 30 pacientes que procuram atendimento a cada mês.

No Cratf, o tratamento começa pelo exames que vão identificar o quadro clínico e de tabagismo do paciente, e prosseguem com sua admissão em um grupo com outros dependentes para uma abordagem cognitiva comportamental, que busca entender o porquê de ele se tornar fumante e os motivos pelos quais quer parar. Avaliados os níveis de dependência, eles podem ser tratados com medicamentos receitados ou com a Terapia de Reposição de nicotina (TRN).

Iniciar aos poucos e manter a motivação são táticas essenciais para alcançar os objetivos e driblar a resistência, é o que diz a coordenadora do Centro, médica pneumologista Fátima Amine.

“Apesar de não ser fácil abandonar o cigarro, os benefícios de largar o vício são maiores e mais numerosos do que as dificuldades”, argumenta a especialista.

Nessas horas, o apoio da família pode influenciar positivamente na hora de largar o vício. “É uma pessoa que está deixando hábitos nocivos para reviver, e a família pode e deve colaborar com essa fase, induzindo o paciente a praticar exercícios com menos impactos, como passeios e caminhadas ao ar livre. O importante é evitar continuar na mesma rotina”, reforça a especialista.

A profissional também destaca que o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável no planeta, e que suas consequências repercutem negativamente em órgãos vitais do ser humano, como pulmão, coração e cérebro. “Isso sem falar que existem mais de 50 doenças relacionadas ao consumo do tabaco”, informa.

O alerta e a recomendação de deixar o cigarro são importantes todos os dias e época do ano, independentemente de dias alusivos ao tema.

Serviço: O Cratf funciona de segunda-feira a sexta-feira, por demanda espontânea, das 07 às 17 h, na URE localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 513, térreo, esquina com Travessa Oswaldo Cruz – ao lado da Praça da República.

