Sespa orienta sobre clima e alimentação a participantes de eventos internacionais

Em agosto Belém terá temperatura alta e estável, ainda mais por tratar-se do período de verão na região amazônica. Para os visitantes que acompanharão os eventos “Diálogos Amazônicos” e a “Cúpula da Amazônia”, algumas dicas valiosas podem ajudar a diminuir o impacto do clima e de como aproveitar a culinária paraense sem cometer excessos.



Medidas contra o calor e a alta umidade

As temperaturas devem oscilar entre os 24º e os 32º, com umidade elevada, o que é pouco conhecido para quem vem de fora da região. A sensação térmica da cidade aumenta bastante, por isso, é importante a hidratação constante, usar roupas leves, filtro solar e itens de proteção ao sol, como sombrinhas, chapéus e óculos de sol, principalmente em programações a céu aberto.

Dicas sobre alimentação

Além das altas temperaturas, Belém também é conhecida pela gastronomia de variedade e qualidade única, com ingredientes não tão conhecidos fora da região. Resultado de uma mistura de influências indígenas, africanas e portuguesas. A base da alimentação paraense contém muitos animais típicos da região, como peixes, aves, caranguejo e camarão. Além de pratos com folhas amazônicas, como a maniva.

Por ser uma terra de muitos ingredientes exóticos para os visitantes, é importante lembrar que os participantes dos eventos devem consumir com moderação os pratos tipicos.

Jambu: uma das plantas mais conhecidas da região e presente em diversos pratos típicos é o jambu. Famoso pelo formigamento nos lábios, o jambu é encontrado no tacacá, vatapá, arroz paraense, aves e peixes no tucupi, entre outras receitas, incluindo bebidas. O tucupi, inclusive, é um dos vários ingredientes locais retirados da mandioca. Além do líquido amarelo, são extraídos dessa raíz as farinhas que acompanham as comidas típicas do Estado.

Açaí: o Pará também é rico em frutas tropicais, oferecidas pela vegetação amazônica do Estado. A mais conhecida é o açaí, que muitos paraenses consomem diariamente, acompanhado de açúcar e farinha ou com proteínas como peixes, carne seca e camarão. Além de famoso pelo sabor, o açaí é rico em nutrientes importantes.

Cupuaçu e bacuri: outras frutas apreciadas são o cupuaçu e o bacuri, consumidos em forma de sucos, cremes ou mesmo in natura. Além disso, Belém também é conhecida como Cidade das Mangueiras”, devido à grande quantidade dessas árvores na cidade, logo, o fruto também é bastante apreciado no dia a dia do morador local, sendo rico em vitamina A e fibras.

conhecida no resto do Brasil por dar nome ao palmito retirado da sua árvore, a pupunha é outro ingrediente muito consumido na cidade, cozida com sal ou presente em purês. Já a castanha-do-Pará está presente de diversas formas na culinária, inclusive em sobremesas típicas da região.

Texto de Edilson Teixeira

Fonte: Agencia Para/Foto: Bruno Cecim/Agencia Para