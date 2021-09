Sespa orienta sobre manifestação de conduta que possa levar ao suicídio

A Secretaria De Estado De Saúde Pública (sespa) orienta as Secretarias Municipais De Saúde a intensificar estratégias de atendimento básico para pais, familiares e amigos, para que fiquem atentos aos sinais de sofrimento psíquico de pessoas próximas de convívio para que possa buscar ajuda o quanto antes, assim que os sinais forem identificados como por exemplo isolamento, falta ao trabalho, desanimo e desinteresse pela própria vida, assim como dificuldade de relacionamento e sinais de irritação.

A iniciativa é referente a Campanha Setembro Amarelo, que trabalha a conscientização para a prevenção ao suicídio.

No Pará foram registradas 3.349 internações em 2020, e outras 1.657 no primeiro semestre deste ano. O Sistema De Informações Sobre Mortalidade (SIM), do ministério da saúde, não usa o termo “suicídio” para especificar os óbitos, mas sim termos como “autointoxicações” e “lesões autoprovocadas”. Sendo assim, 390 pessoas morreram no estado por lesões, como enforcamento, manuseio de objetos cortantes, de explosivos, de armas brancas e de fogo, e de autointoxicações.

No estado, os atendimentos pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs) estão disponíveis em todos os municípios das 13 regiões de saúde. Em Belém e Santarém são 6 CAPSs que oferecem o serviço, segue a lista para os atendimentos:

CAPS Icoaraci (Caps I): Rua Monsenhor Azevedo, 237 (entre Passagem Maguari e Lopo de Castro), Campina de Icoaraci, Telefone: (91) 3227-9137. E-mail: capsicoaraci@ibete.com.br

CAPS Amazônia (CAPS I): Passagem Dalva, 377, bairro Marambaia, telefone: 3231-2599/ 3238-0511, E-mail: capsam.sespa@outlook.com

CAPS Renascer (CAPS III): Travessa Mauriti, 2179, entre avenidas Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma, bairro Pedreira, telefone: (91) 3276-3448. E-mail: capsrenascer@yahoo.com.br

CAPS Grão-Pará (Caps III): Rua dos Tamoios, 1840, Batista Campos, telefone: (91) 3269-6732. E-mail: capsgraopara@yahoo.com.br

CAPS Marajoara (CAPS ad III): Conjunto Cohab, Gleba I, WE-2, 451- Nova Marambaia, telefone: (91) 32360399, E-mail: capsmarajoara@gmail.com

CAPS Santarém (CAPS ad III): Travessa Dom Amando, Santa Clara, Santarém, telefone: (93) 3523-1939

As pessoas também podem buscar ajuda pelo Centro De Valorização da Vida (CVV), junto com SUS (Sistema Único de Saúde) pelo numero 188, onde são prestados atendimentos de conversação com os voluntários do CVC.

Foto: Marcelo Seabra