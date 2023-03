Sespa promove a prevenção à saúde dos rins e o combate ao câncer de colo do útero

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) promoveu na manhã deste sábado, 11, uma grande ação de saúde na Usina da Paz da Cabanagem, na capital do estado. A programação especial foi em alusão a duas campanhas da Sespa: o Dia Mundial do Rim, celebrado na segunda quinta-feira de março, e o Março Lilás, que faz referência à prevenção de Câncer de Colo de Útero.

Rim – A respeito do Dia Mundial do Rim, o foco da programação foi o caráter educativo da ação, que divulgou informações importantes à população sobre hábitos saudáveis para evitar problemas nos rins e também os sintomas relacionados a doenças renais. Com palestras e materiais didáticos, as pessoas presentes na Usina da Paz da Cabanagem saíram da programação devidamente informados dos fatores risco e prevenção.

Silvia Corrêa, Coordenadora Estadual de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis da Sespa, fez uma avaliação positiva da grande adesão de moradores do bairro e das proximidades: “O grande fluxo de pessoas aqui neste sábado muito nos anima, trouxemos essa programação para cá porque sabemos que muitos problemas renais são silenciosos e, com mais informações, aumentam as chances de mais pessoas desenvolverem problemas renais. Muitos dos presentes buscarão atendimentos médicos e realizarão exames importantes para prevenção de quadros graves”, afirmou.

Camila Costa, 19 anos, moradora da Cabanagem, assistiu às palestras, aferiu a pressão e o índice glicêmico e saiu com encaminhamento para consulta com especialista: “Foi uma excelente oportunidade de aprender mais sobre algo tão importante para nossa saúde, fico feliz de ter vindo hoje”, declarou.

Março Lilás – Como março é considerado o mês da mulher, nada mais adequado que uma campanha que alerte para o câncer de colo de útero, doença grave que, com diagnóstico precoce, pode ser tratada. Trata-se de uma doença que vitima muitas mulheres no País, principalmente na região Norte, onde é o segundo tipo de câncer mais comum.

A Coordenação de Oncologia da Sespa levou à Usina da Paz da Cabanagem uma série de ações para informar as mulheres presentes sobre prevenção da doença e ofertou, no local, 30 exames preventivos de câncer de colo de útero, o PCCU.

Com a grande adesão de mulheres à ação, a equipe também fez encaminhamentos do exame para unidades de saúde do estado, como a Uremia, Policlínica e Hospital Abelardo Santos.

Coordenadora de Oncologia da Sespa, Patrícia Martins informou que o foco da ação foi mulheres que nunca fizeram o exame preventivo ou estão há mais de quatro anos sem fazê-lo: “Sabemos que muitas mulheres não têm tempo para se cuidar, negligenciando algo tão importante quanto o PCCU. Por isso, considero muito importante trazer esta programação para uma manhã de sábado, quando mais mulheres têm um pouco mais de tempo livre para cuidar de si”, frisou.

A ação também garantiu mamografias e vacinas de HPV para crianças de 9 a 14 anos, já que a doença é um fator de risco para a formação do câncer de colo de útero.

Texto: Edilson Teixeira (Ascom/Sespa)

Fonte: Agência Pará/Foto: Edilson Texeira/Ascom/Sespa