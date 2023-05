Sespa promove ação de saúde no Ver-o-Peso e chama atenção aos cuidados no trânsito

Como parte da programação em alusão ao “Maio Amarelo”, que este ano traz o tema “No trânsito, escolha a vida”, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) ofereceu diversos serviços de saúde, na manhã deste sábado, no Ver-o-Peso.

A ação ofereceu testagem rápida de ISTs, vacinação contra gripe e covid-19, aferição de pressão, teste de glicemia, Auriculoterapia, orientação nutricional, de saúde bucal e saúde mental e agendamento de consultas e exames.

O mês de maio será dedicado à conscientização da população sobre quais os cuidados necessários no trânsito para evitar acidentes. Daniele Nunes, diretora do Departamento de Epidemiologia, explica que essa ação foca na conscientização e prevenção de acidentes de trânsito. “Estamos aqui com informações sobre como evitar esses acidentes, são vários serviços voltados para a saúde e conscientização da população”.

Andréia de Andrade, 55 anos, fazia compras no Ver-o-Peso e aproveitou a ação para se vacinar contra covid-19. “Vim fazer compras e tô voltando pra casa com o cartão de vacinação atualizado. Nem sempre a gente tem acesso a esses serviços de saúde, então é muito bom poder contar com essas ações, a gente precisa estar saudável para dirigir e sem dúvida esse atendimento ajuda”.

Ter um trânsito mais seguro, preservando a vida, também requer cuidar da saúde. Diego Cutrim, que é coordenador de Saúde do Homem, ressalta que, para ser um bom condutor, precisa estar com a saúde em dia. “Só estando bem de saúde a pessoa vai ter condições melhores para poder desempenhar o seu papel profissional em relação ao trânsito”.

O feirante Waldir Miranda, 72 anos, passou por uma avaliação de pressão e glicemia e foi encaminhado para consultas e exames na policlínica. “Tenho pressão alta e não sabia o que fazer, agora já estou com o encaminhamento e quero fazer todos os exames para melhorar a minha qualidade de vida e ajudar a fazer um trânsito melhor como pedestre”.

Saúde mental – Durante a ação houve palestras educativas sobre saúde mental, focando no consumo de álcool e drogas e sua relação direta com acidentes de trânsito.

Vera Fonseca, psicóloga da coordenação Estadual de Saúde Mental, orienta que o trânsito tem relação direta com a saúde mental. “Quando a gente fala em álcool e drogas e trânsito, a gente sabe que enfrentamos grandes problemas, inclusive fatais. Então é importante a população saber o quanto isso implica na saúde mental e na qualidade de vida e isso inclui todos, os motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas, todos que participam do trânsito”.

Fonte: Agência Pará/Foto: Melina Marcelino/Ascom Sespa