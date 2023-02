Sespa promove campanha de saúde na Praça do Relógio neste sábado (25)”

Neste próximo sábado (25) a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) na Praça do Relógio, em Belém, vai realizar uma grande ação de saúde pela parte da manhã, na Praça do Relógio, na Avenida Portugual, no bairro da Campina, Belém.

O objetivo principal é a prevenção de câncer de pênis, em alusão à campanha da Sociedade Brasileira de Urologia Seção Pará, neste mês de fevereiro. A programação se volta para os feirantes do Complexo do Ver-O-Peso, ribeirinhos das ilhas próximas e frequentadores da feira, em geral. Mas, não se limita ao público adulto masculino. Os profissionais de saúde também atenderão mulheres e crianças na Praça do Relógio. Serão oferecidos para esses públicos agendamentos de exames e consultas, vacinação contra a covid-19 e outras doenças, avaliação nutricional, aferição de pressão, distribuição de kits de saúde bucal e outros serviços de saúde.

Na ocasião também serão ofertados atendimentos médicos, com encaminhamento para exames. Também haverá palestras educativas sobre o tema, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), entrega de preservativos, imunização contra HPV (para meninos de 9 a 14 anos) e Hepatite B, além de serviço de farmácia e regulação.

Fotos: Rodrigo Pinheiro/Ag. Pará