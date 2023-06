Sespa promove festa junina inclusiva o ‘Arrasta TEA’ na Fundação Curro Velho

Neste próximo sábado (24), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), realiza o Arrasta TEA, festa junina inclusiva na Fundação Curro Velho. A programação é gratuita e terá diversas atrações como quadrilha junina, com brincadeiras e atividades voltadas especialmente para pessoas com autismo e seus familiares.

O evento tem como objetivo levar alegria e animação para os presentes, e contará com a participação de uma banda inclusiva ao vivo, dois grupos de dança realizando apresentações especiais, e a presença do Boneco Junino Utelino Icoaraciense. Tudo voltado para formar uma grande quadrilha junina inclusiva com todos os presentes.

No evento também haverá a Feira do Empreendedorismo Inclusivo, espaço dedicado à divulgação e comercialização de produtos confeccionados por pessoas com autismo, familiares ou associações.

O Arrasta TEA é gratuito e ocorrerá das 16h às 19h. A Fundação Curro Velho fica localizada na Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Foto Arquivo Ilustração: ASCOM CIIR