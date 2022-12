Sespa promove mais uma ação para diagnóstico precoce e prevenção da Aids

Neste sábado (10), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da coordenação estadual de IST/Aids, promoveu mais uma ação em alusão ao “Dezembro Vermelho”, mês de conscientização contra o vírus HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis.

Durante a ação, foram realizados 148 testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C, além da entrega de panfletos e preservativos. As atividades foram realizadas na Usina da Paz da Cabanagem.

“É sempre bom ter um cuidado, buscar ajudar. Em casa sempre tivemos uma educação aberta, conversamos sobre tudo, inclusive o uso da camisinha feminina e masculina. O trabalho de prevenção e orientação é fundamental no combate as doenças transmitidas sexualmente”, disse uma usuária do serviço.

Para a coordenadora estadual de IST/Aids, Andréa Miranda, a campanha “Dezembro Vermelho” tem como objetivo promover o acesso aos testes, ampliar o número de pessoas que conheçam a sua condição sorológica e vincular o portador do HIV à referência, que são os Serviços de Atenção especializada (SAEs) oferecendo o tratamento oportuno imediatamente após o diagnóstico.

“É importante a população receber informações sobre as formas de prevenção, assistência, tratamento e aos avanços no combate ao HIV/Aids. Informar e conscientizar as pessoas que existem várias formas de prevenções combinadas que são ferramentas importantes para se proteger e prevenir a infecção do HIV”, finalizou a coordenadora.

Texto: Tatiane Freitas/Ascom Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação