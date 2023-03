Sespa promove mais uma edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo

Você quer saber mais sobre autismo? Ou conhecer as habilidades de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)? Então venha visitar a 8ª edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo, no Porto Futuro, em Belém. O evento iniciou neste sábado (18) e continua no domingo (19), das 16h às 22h. A Feira é realizada mensalmente pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa) em parceria com Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Patrícia Costa é uma das empreendedoras que participa da feira. O filho de 7 anos e o marido dela são autistas. O objetivo de Patrícia participar é fazer com que mais pessoas conheçam a causa autista.

Vendo produtos personalizados que remetem ao tema autismo e produto que estimulam a coordenação motora e a parte pedagógica da pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) justamente para divulgar essa temática”, explica.

A estudante Milena Costa, de 19 anos, é autista e gosta muito de escrever, tanto que publicou o livro “Histórias de Milena” e trouxe a publicação para ser vendida na feira. Ela conta como se inspira para escrever tantas histórias.

“Para me inspirar e escrever as minhas histórias eu leio livros, assisto filmes e brinco de faz de conta com a minha irmã e também tem o meu melhor amigo que me ajuda fazendo os desenhos das minhas histórias”. A jovem já participou da Feira Pan Amazônica do Livro e fez o lançamento do livro no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), onde faz acompanhamento.

Feira – O objetivo da ação é proporcionar e divulgar as famílias de pessoas com Autismo, além de apresentar as habilidades e talentos de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) do Estado do Pará.

Nayara Barbalho, coordenadora da Cepa, conta que pessoas autistas e seus familiares em outros municípios também poderão participar do evento. “A feira agora tem edições itinerantes, já tivemos em Castanhal, Barcarena e Abaetetuba, e queremos realizar em outras cidades. Já temos mais de 100 pessoas cadastradas para participar e para se inscrever basta preencher um cadastro no site da Sespa”.

Serviço: A 8º Feira do Empreendedorismo Inclusivo está sendo realizada no sábado (18) e domingo (19), das 16h às 22h, no Porto Futuro, na Avenida Visconde de Souza Franco.

Fonte: Agência Pará/Foto: Melina Marcelina/Sespa