Sespa promove na UsiPaz atendimento para pessoas com deformidades

A Usina da Paz Jurunas/Condor recebeu na sexta-feira (20) uma ação promovida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), para atendimento de pessoas com deformidades nos membros inferiores. A iniciativa foi feita em parceria com o Hospital Maradei, e resultou em 67 atendimentos clínicos de pessoas que queriam iniciar ou dar continuidade em tratamentos. Além das consultas, a programação resultou em 27 encaminhamentos de cirurgias reparadoras para estas deformidades.

A coordenadora da Sespa do Projeto Territórios Pela Paz (TerPaz), Alessandra Amaral, disse que “desde o início dos atendimentos de saúde nas Usinas em 2019 verificamos a necessidade de um atendimento específico, dado o grande número de pessoas que apresentavam necessidade de cirurgias nos membros inferiores. Conseguimos esta parceria com o Hospital Maradei, e podemos colocar em prática este projeto. É uma felicidade muito grande poder oferecer para a população este acompanhamento gratuito, promovido pelo governo do Estado”.

Ampliação – O projeto será levado a todas as Usinas da Paz. A próxima a receber a ação será a UsiPaz do Guamá. Materiais de divulgação do projeto estão sendo distribuídos, e a data para a realização dos atendimentos será marcada mediante o alcance de determinado número de interessados.

Pessoas que possuem alguma deformidade nos membros inferiores interessadas na ação devem procurar a Usina da Paz do Guamá, na Avenida Bernardo Sayão, 4783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa, próximo ao primeiro portão da UFPA, levando os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

Texto: Edilson Teixeira – Ascom/Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação