Sespa promove Oficina para implementação de Centro de Inteligência em Saúde

Está sendo realizado nesta quarta e quinta-feira, dias 22 e 23 de novembro, no Auditório da Polícia Civil, em Belém, a Oficina para a Construção do Centro de Inteligência da Gestão Estadual (Cieges) do SUS. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

A elaboração do Cieges tem como objetivo aprimorar a gestão da saúde pública, através da coleta, análise e interpretação de dados relevantes por parte de especialistas, subsidiando decisões de maneira mais informadas e eficazes, contribuindo para a melhoria das políticas públicas e atendimento à população.

A Oficina se destina a, primeiramente, alinhar o que é o Centro de Inteligência, para que posteriormente, ele se adeque à realidade da saúde do Pará, visando construir uma rede e aperfeiçoar as tomadas de decisão de forma mais clara e com maior segurança. O evento está sendo acompanhado por gestores, técnicos e referências das áreas técnicas, administrativas e tecnologia da informação da Sespa, além de representantes das Câmaras Técnicas do Conass.

Segundo Bruno Pinheiro, coordenador do Núcleo de Informação de Vigilância em Saúde da Sespa, sairá da Oficina uma agenda pactuada para que o Pará se alinhe aos padrões de outros Estados que vêm aderindo ao Cieges. “É algo que beneficiará municípios e a gestão estadual de saúde, adotando padrões nacionais. A previsão de implementação sairá após o fim da Oficina, em reuniões com áreas técnicas e de gestão da saúde do Estado”, declarou.

Presente na abertura da Oficina, o secretário adjunto de Gestão Administrativa da Sespa,Foto: José Pantoja / Ascom Sespa Edney Pereira, falou sobre a importância da implementação do Cieges no Pará: “É de suma importância, fazendo uso da evolução tecnológica, com sistemas informatizados, através do uso de dados qualificados, que esse Centro de Inteligência nos auxilie na tomada de decisão na gestão da saúde no Estado. Nos dará maior capacidade de organizar as redes de atenção em saúde e otimizar os nossos recursos humanos e financeiros”, afirmou.

Texto: Edilson Teixeira – Ascom/Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: José Pantoja/Ascom Sespa