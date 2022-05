Sespa realiza ações alusivas ao Dia Mundial sem Tabaco, nesta terça (31)

Instituto Nacional do Câncer aponta o tabagismo e a exposição passiva ao tabaco como fatores de risco para o câncer de pulmão

Atividades alusivas ao Dia Mundial Sem Tabaco aconteceram, nesta terça-feira (31), na praça Dom Pedro II, em Belém, durante programação realizada pelo Centro de Referência em Abordagem e Tratamento ao Fumante (CRATF) e pela Coordenação Estadual de Controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (CDCNT) da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em ação conjunta com outros 08 órgãos parceiros.

Durante toda a manhã, ações foram realizadas com o propósito de alertar a população sobre os males provocados pelo fumo, sobretudo os de origem ilegal, falsificados, contrabandeados e eletrônicos.

A médica pneumologista Fátima Amine, coordenadora do Centro, explica que o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável do mundo e que suas consequências repercutem negativamente em órgãos vitais do ser humano, como pulmão, coração e cérebro. “Isso sem falar que existem mais de 50 doenças relacionadas ao consumo do tabaco”, afirma.

Ela explica que mobilizações como essas tem o objetivo de conscientizar e motivar o fumante, com o apoio de seus familiares, a deixar o vício. “Todos sabem que fumar faz mal, mas nem todos têm consciência de que os fumantes passivos também podem ter problemas de saúde ao respirar a fumaça que ficam no ar”, esclarece a médica.

Para se ter uma ideia, informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) dão conta de que 14,7% da população brasileira é fumante, porém este número está em queda devido a vários fatores, como a lei antifumo e os programas de apoio às pessoas que desejam parar com o hábito.

Nas atividades realizadas na praça, aconteceram exposições, apresentações artísticas e ofertas de serviços, como aferições da pressão arterial e da taxa de glicemia, do grau de intoxicação pelo monóxido de carbono e de dependência da nicotina, além de vacinação.

Atuaram em parceria com a Sespa a Comissão de Prevenção às Drogas da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Polícia Militar do Estado, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Guarda Municipal de Belém (GMB), Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e Unimed Belém.

Segundo pesquisas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão em cerca de 85% dos casos diagnosticados. O cigarro é, de longe, o mais importante fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão.

O tabagismo também ainda é o principal fator das doenças do sistema respiratório, já que pessoas fumantes, inclusive as passivas, possuem chances maiores de desenvolver câncer de pulmão, fumaça que o cigarro deposita no pulmão contém mais de 4,7 mil substâncias tóxicas – muitas delas cancerígenas.

Como tratar

As pessoas interessadas em parar de fumar devem procurar informações na unidade de saúde mais perto de sua casa.

Por sua vez, a Sespa mantém o CRATF, em Belém, disponível para a população no térreo da Unidade de Referência Especializada (URE) da avenida Presidente Vargas há 19 anos.

Durante esse tempo, já atendeu mais de 5 mil pessoas, das quais 97 começaram tratamento este ano, perfazendo uma média de 30 pacientes novos que procuram atendimento a cada mês.

O procedimento inicia com os exames que vão identificar o quadro clínico e de tabagismo do paciente, segue com a sua admissão em um grupo com outros dependentes para uma abordagem cognitiva comportamental, que busca entender o porquê de ele se tornar fumante e os motivos pelos quais ele quer parar. Avaliados os níveis de dependência, eles podem ser tratados com medicamentos receitados ou com o TRN, a Terapia de Reposição de Nicotina.

SERVIÇO

O atendimento aos pacientes funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 17h, na URE Presidente Vargas, na avenida Presidente Vargas, nº 513, térreo.

Por Mozart Lira (SESPA)