Sespa realiza o Dia D de vacinação contra a paralisia infantil neste final de semana

No próximo sábado (22), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) vai realizar o Dia D da campanha de vacinação contra a Poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A iniciativa é em alusão ao Dia Mundial do Combate à Poliomielite a ser celebrado no dia 24 de outubro. A vacinação deve ser aplicada em todas as crianças com idade abaixo de 5 anos.

A Sespa convoca todos os 144 municípios para intensificarem suas estratégias de vacinação para o Dia D da Campanha, instruindo para que as cidades aumentem o número de locais de vacinação e disponibilizem mais profissionais para aplicar os imunizantes.

Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal, a Sespa irá disponibilizando vacinas contra a poliomielite em diferentes pontos da região metropolitana de Belém. Já neste sábado (22), serão disponibilizados imunizantes na unidade móvel de vacinação que está funcionando ao lado da Basílica Santuário durante a quadra nazarena, de 9h as 21h.

Os outros locais que também receberão as ações da Sespa, são o TerSaúde, ação do programa Territórios Pela Paz (TerPaz), em Icoaraci, Bengui e Atalaia. No domingo (23), as ações de vacinação ocorrerão nas unidades do TerSaúde dos bairros da Terra Firme, Tapanã e Cidade Nova 8. Nestas ações também serão disponibilizados imunizantes contra sarampo, covid, HPV e influenza. O horário de funcionamento será das 8h às 13h.

Na terça-feira (25), as Usinas da Paz de Marituba, Icuí, Cabanagem, Bengui e Jurunas receberão as ações de vacinação da Sespa. O horário de funcionamento será de 8h às 17h.

Foto: Pedro Guerreiro /Ag. Pará