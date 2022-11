Sespa realizará ações de prevenção de HIV e Aids em alusão ao Dezembro Vermelho

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) vai promover uma programação em alusão ao Dia Mundial de Combate de Luta contra a Aids, associado à campanha “dezembro Vermelho”. Com o tema “IST Não! Atenção, Cuidado e Prevenção”, que oferecerá à população diversos serviços de saúde e de cidadania.

As ações começam nesta quinta-feira (01) na Usina da Paz da Cabanagem, e em mais seis locais durante a agenda de dezembro. A iniciativa disponibilizará, gratuitamente, os testes rápidos, que são realizados com a coleta de uma gota de sangue através da punção digital e o resultado, com o laudo, fica pronto em 20 minutos.

A meta da campanha é promover o acesso ao teste, ampliar o número de pessoas que conheçam seu status sorológico e vincular o portador do HIV à referência, além de ofertar o tratamento imediatamente após o diagnóstico.

A programação incluirá ações sempre no horário de 8h às 13h, nos seguintes lugares:

Mercado do Ver-o-Peso (03/12)

Usinas da Paz de Marituba (04/12)

Cabanagem (10/12)

Bengui (11/12)

Icuí (17/12)

Jurunas (18/12)

De acordo com dados do sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério da Saúde, os casos de HIV no Pará somaram 2.952 ocorrências em 2021, seguidos por mais 2.217 casos este ano, até o momento.

Em relação a Aids no Pará, ou seja, quando o indivíduo portador do vírus HIV manifesta alguma doença oportunista, observa-se que, em 2021, foram 839 ocorrências, seguidas por mais 733 casos este ano, até o momento.

As mortes ocasionadas por complicações causadas pela Aids chegaram a 711 no ano passado e contabilizaram 580 nesse ano, até 30 de novembro.

