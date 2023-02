Sespa realizará o primeiro CarnaTea um baile de carnaval inclusivo

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), vai realizar o primeiro bailinho de carnaval, o CarnaTea, com o tema “Abre Alas pro Bloco da Inclusão Passar”. O evento ocorrerá neste próximo domingo (12), na Fundação Curro Velho, das 9h às 12h.

A festa promete trazer muita alegria e diversão para os pequenos e seus familiares. A programação é gratuita, basta comparecer com uma fantasia carnavalesca, que poderá ser confeccionada no local durante uma oficina que será promovida pela equipe da coordenação.

Além disso o CarnaTea contará também com uma edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo, onde serão comercializados alimentos como doces, bolos, tortas e produtos artesanais, artigos de papelaria, camisas, quadros, livros. O objetivo da feira é promover o empreendedorismo e a economia criativa de pessoas com autismo e seus familiares.

Foto: Divulgação

A coordenadora da cepa, Nayara Barbalho, comenta um pouco sobre a ação inédita. “Essa é mais uma ação da coordenação pensada para que as pessoas com autismo possam participar de todas as ações temáticas e eventos alusivos que acontecem no mundo. Nesse momento estamos tratando do carnaval, então nada melhor do que um evento adaptado para que ele possa participar. Lembrando que participação social e cultural também é saúde”, ressaltou.

Lembrando que o evento é gratuito e livre para todos os públicos que queiram prestigiar as apresentações artísticas do primeiro CarnaTea.

Serviço: “CarnaTea”primeiro bloco de carnaval inclusivo, acontece no domingo (12), das 9h às 12h, na Fundação Curro Velho-Curro Velho, localizada na Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, bairro do Telégrafo.

Foto Destaque: Reprodução Adobe