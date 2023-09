Sespa reforça a importância da segurança do paciente na campanha “Setembro Laranja”

Celebrado em 17 de setembro, o Dia Mundial de Segurança do Paciente busca conscientizar para a importância da responsabilidade de todos os profissionais que lidam com a saúde dos pacientes, e sobre como esse compromisso deve nortear a assistência em todas as unidades de saúde.

Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do Departamento de Vigilância Sanitária, apoia as orientações alusivas à campanha “Setembro Laranja”, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para repercutir o trabalho contínuo realizado nas unidades hospitalares em relação às ações e práticas que visam a segurança do paciente e dos profissionais de saúde.

Com o tema “Eleve a voz dos pacientes”, a Sespa participa da mobilização ao disponibilizar uma cartilha virtual, no site da instituição, voltada a pacientes e acompanhantes. O documento também traz direcionamentos que devem ser compartilhados por meio das capacitações a serem realizadas entre pacientes, acompanhantes e profissionais dos hospitais da região metropolitana de Belém.

Entre as orientações contidas na cartilha virtual constam os seis passos essenciais para a excelência na segurança do paciente: a conferência na identificação; a comunicação clara e transparente entre os profissionais, paciente e acompanhantes; a segurança medicamentosa, em que todas as etapas para confirmação, dispensação e administração do medicamento sejam conferidos; cirurgia e exames seguros; a higiene das mãos e a prevenção de quedas e lesões de pele, durante as internações.

“O profissional de saúde precisa melhorar o processo de escuta e engajar os pacientes e suas famílias como pessoas ativas na assistência, objetivando um denominador comum: a segurança no ambiente hospitalar. Esse engajamento do paciente e do familiar precisa ser uma mudança de cultura”, destaca a coordenadora do NSP, Melyane Gaia.

A reflexão trazida pelo “Setembro Laranja” considera os pacientes e seus familiares como participantes ativos de seus cuidados, e também destaca o contínuo aperfeiçoamento das políticas dos sistemas e serviços de saúde, por meio da atuação de profissionais de saúde, que colaborem para a diminuição de ocorrência de danos evitáveis.

A cartilha com orientações ao paciente está disponível no link: http://www.saude.pa.gov.br/saude/materiais-graficos-para-acoes-de-saude/

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação