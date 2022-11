Sespa reforça cuidados com saúde nos preparativos para a prova do Enem

Neste domingo (13), e no próximo, dia 20 de novembro, quando serão realizadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) reforça alguns importantes pontos de atenção à saúde que podem ajudar as pessoas que forem prestar o exame.

Um dos aspectos mais críticos nos dias que antecedem a prova e durante a realização do Enem é o controle da ansiedade, o que acaba influenciando até o sono do candidato. A coordenadora estadual de Saúde Mental da Sespa, Maria Ildeney Cardoso, afirma que é impossível erradicar por completo a ansiedade e que não existem protocolos que funcionem para todos terem um sono reparador na véspera, mas que algumas medidas podem ajudar bastante na realização da prova.

“Cada pessoa possui um funcionamento diferente, formas diversas de ter autocontrole, mas, no geral, recomendaria que o candidato realizasse no dia anterior atividades que ajudem a desfocar do conteúdo da prova em si, dos objetivos finais, das autocobranças e cobranças de terceiros. Pode ser uma caminhada leve, uma ida ao cinema, enfim, formas de relaxar para viver as muitas horas de prova”, declarou.

Outra preocupação de quem vai realizar a prova é o famoso “branco” durante o exame, ou seja, esquecer até de coisas que domina muito bem. Segundo Ildeney, a explicação da psicologia para isso é o foco exacerbado em algo.

“Por isso, uma leitura densa do conteúdo da prova na véspera pode ser prejudicial. Se for deixar o candidato mais tranquilo, recomendo que se faça uma leve releitura de alguns poucos assuntos. Mas o fundamental é se dar ao direito de relaxar um pouco, fazer quase um ‘detox’ de informações, assim aumenta a chance de ter um sono reparador antes da prova”, afirmou.

Como a prova será iniciada às 13h, outra preocupação a ser levada em conta é com a rotina alimentar nos momentos que antecedem e durante a prova. Walkiria Moraes, responsável pela Coordenação Estadual de Nutrição da Sespa fez recomendações de horários de alimentação no dia da prova:

“Recomendo realizar a refeição principal do dia por volta das 10 da manhã, com alimentos ricos em proteínas tipo as carnes magras, bons carboidratos como arroz ou macarrão integral e salada com verduras e legumes. Já na hora que antecede a prova, seria importante o consumo de um lanche pequeno composto apenas de carboidrato, como frutas com aveia. Durante a prova, que é muito longa, o ideal seria consumir uma fruta ou um sanduíche integral e mantendo-se hidratado constantemente”, declarou.

A coordenadora acrescenta que o cuidado com a rotina alimentar deve ser uma preocupação não só no dia da prova, e que é importante manter uma alimentação balanceada e saudável nos dias que antecedem o exame.

“O ideal é que às vésperas e durante a realização da prova sejam consumidos alimentos mais leves e de fácil digestão, dando preferência aos alimentos in natura ou minimamente processados, evitando o consumo de alimentos gordurosos ou muito calóricos, já que requerem mais esforço no processo de digestão, o que atrapalha o funcionamento do corpo em atividades de muita exigência mental, como é o caso do Enem”, afirmou.

Texto: Edilson Teixeira/Ascom Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodolfo Oliveira