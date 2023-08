Sespa vacina mais de 200 pessoas contra 19 doenças na Praça da República

Como forma de apoiar a Campanha Nacional de Multivacinação, que prossegue até o próximo sábado (26), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) levou uma unidade móvel para a Praça da República, em Belém, na manhã deste domingo (20), oferecendo vacinas contra 19 doenças preveníveis. O movimento no local foi intenso, com muita procura pela atualização dos cartões vacinais de crianças e adultos. Cerca de 250 pessoas receberam imunizantes.

Uma das famílias presentes na ação foi a de Juliana Barroso, que levou o filho Heitor, 3 anos, para receber imunizantes contra Covid-19 e Influenza. A mãe aprovou a presença da unidade móvel da Sespa. “Não pude levá-lo ontem, no Dia D da Campanha, mas trouxe hoje para receber as vacinas. Agradeço à Secretaria por trazer a vacina para perto do povo. E deixo o recado de que todo mundo tem que se vacinar. Chega de negacionismo”, declarou.

Cátia Gomes foi receber as vacinas dT (que protege contra difteria e tétano), Tríplice Viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) e contra Febre Amarela. Ela ficou sabendo da campanha pelas redes sociais e foi à Praça da República atualizar a situação vacinal. “Foi bem rápido, e fui muito bem atendida. É sempre bom quando ações como essa são feitas para ajudar a população a se vacinar”, afirmou Cátia.

Dia D – No sábado (19) foi o Dia D da Campanha de Multivacinação. Além dos pontos de vacinação de responsabilidade dos municípios, houve postos instalados pela Sespa. As oito Usinas da Paz em funcionamento e o Mercado do Ver-o-Peso receberam equipes da Secretaria para aplicação de vacinas.

Foram mais de 1.200 pessoas atendidas nestes pontos só no Dia D. A coordenadora estadual de Imunização da Sespa, Jaíra Ataíde, falou sobre os resultados. “Tivemos uma grande adesão neste Dia D. Todos os 144 municípios participaram, levando a vacinação para toda a população. Além disso, a campanha é uma forma de divulgar que retomamos a nossa rotina normal de sala de vacinação, e a vacina está indo para onde a população está. Fica o nosso pedido para que todos completem seus esquemas vacinais, e lembrem-se que vacinas salvam vidas”, enfatizou a coordenadora..

Texto: Edilson Teixeira – Ascom/Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Carachesti/Agência Pará